Предпродажи уикенда: «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» и «Переводчик» рвутся в лидеры
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военный боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG), комедию УИКЕНД С БАТЕЙ (AK), мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG), семейную фантастику ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (PIFD) и хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК (WP)
Стоит учитывать, что накануне 1 июня на семейные проекты наблюдается повышенный спрос. В данный момент по предпродажам лидирует анимация МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!», но это не гарантирует данному релизу лидерства среди новинок по итогам уикенда, если на выходных заметную активность проявят поклонники режиссера Гая Ричи. Пока же СКАЖИТЕ «ОЙ!» с результатом 1,85 млн рублей обошел как зарубежный аналог ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,437 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), так и недавние мультфильмы от «Вольги» МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
|1,851
|ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО
|1,437
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
|БАРБОСКИНЫ TEAM
|0,404
В активе другого крупного релиза «Вольги» этой недели, военного экшена ПЕРЕВОДЧИК, набралось 1,46 млн рублей. Это заметно меньше, чем было у другого драматичного проекта режиссера Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), но больше данных боевиков с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч, стартовые сборы – 66,9 млн) и БЕГЛЕЦ (113,7 тысяч, стартовые сборы – 10,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|6,439
|ПЕРЕВОДЧИК
|1,459
|КРУШЕНИЕ
|0,848
|БЕГЛЕЦ
|0,114
Семейный проект ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА предварительно заработал 269,7 тысячи рублей. Новинка проиграла лентам МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но оставила позади проекты МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КАСПЕР (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЙ ВОЛК
|700,3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|290,9
|ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА
|269,7
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК
|134,1
|КАСПЕР
|72,3
Комедия с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ освоил 224,9 тысяч рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до недавнего ЗНАКОМСТВА РОДИТЕЛЕЙ (238,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн) и обошла РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (145,2 тысяч, стартовые сборы – 17,8 млн), где хулиганили Алек Болдуин и Сальма Хайек.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
|238,9
|УИКЕНД С БАТЕЙ
|224,9
|РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
|145,2
Наконец, очередной хоррор World Pictures ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК отметился на старте суммой в 80,6 тысяч рублей. Картина уступила недавно проекту прокатчика СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч, стартовые сборы – 20,2 млн), но обошла аналоги ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч, стартовые сборы – 12,9 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (58,4 тысяч, стартовые сборы – 5,4 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,8 тысяч, стартовые сборы – 11,6 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,8 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|СИНИСТЕР. НАЧАЛО
|158,2
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК
|80,6
|ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ
|61,2
|ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
|58,4
|АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД
|54,8
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ
|23,8
Фото: кадр из мультфильма МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»
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31.05.2023 Автор: Никита Никитин