Предпродажи уикенда: «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» и «Переводчик» рвутся в лидеры

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим военный боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG), комедию УИКЕНД С БАТЕЙ (AK), мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG), семейную фантастику ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА (PIFD) и хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК (WP)

Стоит учитывать, что накануне 1 июня на семейные проекты наблюдается повышенный спрос. В данный момент по предпродажам лидирует анимация МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!», но это не гарантирует данному релизу лидерства среди новинок по итогам уикенда, если на выходных заметную активность проявят поклонники режиссера Гая Ричи. Пока же СКАЖИТЕ «ОЙ!» с результатом 1,85 млн рублей обошел как зарубежный аналог ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,437 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), так и недавние мультфильмы от «Вольги» МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и БАРБОСКИНЫ TEAM (404 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн)

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» 1,851 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,437 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673 БАРБОСКИНЫ TEAM 0,404

В активе другого крупного релиза «Вольги» этой недели, военного экшена ПЕРЕВОДЧИК, набралось 1,46 млн рублей. Это заметно меньше, чем было у другого драматичного проекта режиссера Гая Ричи ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), но больше данных боевиков с Джерардом Батлером КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч, стартовые сборы – 66,9 млн) и БЕГЛЕЦ (113,7 тысяч, стартовые сборы – 10,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,439 ПЕРЕВОДЧИК 1,459 КРУШЕНИЕ 0,848 БЕГЛЕЦ 0,114

Семейный проект ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА предварительно заработал 269,7 тысячи рублей. Новинка проиграла лентам МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (290,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 20 млн), но оставила позади проекты МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (134,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КАСПЕР (72,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЙ ВОЛК 700,3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ 290,9 ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. УТРАЧЕННАЯ ТАЙНА 269,7 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 134,1 КАСПЕР 72,3

Комедия с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ освоил 224,9 тысяч рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до недавнего ЗНАКОМСТВА РОДИТЕЛЕЙ (238,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн) и обошла РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (145,2 тысяч, стартовые сборы – 17,8 млн), где хулиганили Алек Болдуин и Сальма Хайек.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ 238,9 УИКЕНД С БАТЕЙ 224,9 РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 145,2

Наконец, очередной хоррор World Pictures ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК отметился на старте суммой в 80,6 тысяч рублей. Картина уступила недавно проекту прокатчика СИНИСТЕР. НАЧАЛО (158,2 тысяч, стартовые сборы – 20,2 млн), но обошла аналоги ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч, стартовые сборы – 12,9 млн), ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (58,4 тысяч, стартовые сборы – 5,4 млн), АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (54,8 тысяч, стартовые сборы – 11,6 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ (23,8 тысяч, стартовые сборы – 5,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) СИНИСТЕР. НАЧАЛО 158,2 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. СКИНАМАРИНК 80,6 ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ 61,2 ЗАКЛЯТЬЕ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 58,4 АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД 54,8 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МЕДИУМ 23,8

Фото: кадр из мультфильма МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!»

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31.05.2023 Автор: Никита Никитин