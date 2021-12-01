Предпродажи уикенда: «Дом Gucci» обгоняет «Джентльменов» и «Богемскую рапсодию»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новый фильм Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI), фантастический семейный фильм ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR), военную драму ЛЕТЧИК (CP), комедию БУМЕРАНГ (CRP) и мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ (PNR).

Очень обнадеживающие показатели демонстрирует ДОМ GUCCI. Новый фильм Ридли Скотта уже получил на предпродажах более 11,47 млн, что превосходит данные таких релизов, как ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (6,67 млн рублей, стартовые сборы – 272,4 млн), БОГЕМСКАЯ РАСПСОДИЯ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 233,6 млн) и FORD ПРОТИВ FERRARI (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ДОМ GUCCI 11,47 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 6,67 БОГЕМСКАЯ РАСПОДИЯ 2,9 FORD ПРОТИВ FERRARI 1,6

Перезапуск легендарной фантастической франшизы ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ пока собрал на предпродажах чуть более 1 млн рублей. Это меньше, чем было на аналогичной стадии у БАМБЛБИ (1,55 млн рублей, стартовые сборы – 182,9 млн), но больше показателей перезапуска серии пятилетней давности (764 тысячи рублей, стартовые сборы – 154,3 млн), а также такого тематически близкого проекта, как ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (408 тысяч рублей, стартовые сборы – 111,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) БАМБЛБИ 1,555 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ 1,018 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ (2016) 0,764 ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ 0,408

Криминальня комедия Петра Буслова БУМЕРАНГ предварительно освоила почти 360 тысяч рублей. Это чуть больше, чем у недавнего ДРАКУЛОВА (320,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн), а также превышет показатели комедий ГЛУБЖЕ! (281,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,4 млн) и ГУДБАЙ, АМЕРИКА (169,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БУМЕРАНГ 359,7 ДРАКУЛОВ 320,5 ГЛУБЖЕ! 281,5 ГУДБАЙ, АМЕРИКА 169,2

Военная картина ЛЕТЧИК Рената Давлетьярова пока смогла набрать лишь чуть больше 300 тысяч рублей. По уровню предпродаж лента с Петром Федоровым пока заметно проигрывает всем недавним аналогам - НЕБО (946,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и ЗОЯ (389,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕБО 946,6 РЖЕВ 425,9 ЗОЯ 389,3 ЛЕТЧИК 300,4

Новый детский анимационный релиз ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ пока заработал 61,3 тысячи рублей. Это уступает предпродажам мультсиквела ОТ ВИНТА 2 (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн) но лучше показателей релизов УПС… ПРИПЛЫЛИ! (58,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (55,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,1 млн) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (41,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОТ ВИНТА 2 76,6 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ 61,3 УПС… ПРИПЛЫЛИ! 58,5 ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! 55,5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ 41,5

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01.12.2021 Автор: Никита Никитин