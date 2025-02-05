Предпродажи уикенда: мелодрама «Оставь это ветру» обогнала комедию «Холоп. Великолепный век»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мелодрамы ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (VLG) и ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ (EXP), военную драму ВОЙНА И МУЗЫКА (AK), комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (NMG) и приключенческий байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (GF).
Лидером среди новинок стала турецкая мелодрама ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ. Релиз компании «Вольга» демонстрирует крайне обнадеживающие предпродажи в размере 5,4 млн рублей. Данный уровень предпродаж позволяет сравнить турецкую романтическую картину с успешной франшизой ПОСЛЕ. Новинка не дотянулась до показателей второй части (8,7 млн рублей, стартовые сборы – 142,9 млн), но обошла пятую главу, получившую подзаголовок НАВСЕГДА (4,2 млн рублей, стартовые сборы – 85,3 млн), а также триквел (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 112,7 млн) и квадриквел ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). Позади остался и свежий хит российского проката, комедия ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (3,1 млн рублей, стартовые сборы – 101,7 млн).
В свою очередь, американская мелодрама ПАРНИ С ТАТУ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ отметилась предварительными данными в размере 204,3 тысяч рублей. Новинка уступила мелодрамам МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 38,1 млн), ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА (404,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), но превзошла другие релизы компании «Экспонента Фильм», ДИКАЯ ПАРОЧКА (56,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ (38,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|8,720
|ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
|5,443
|ПОСЛЕ. НАВСЕГДА
|4,242
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 3
|3,768
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|3,426
|ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
|3,054
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|1,134
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|0,835
|МОЯ ПРЕКРАСНАЯ СВАДЬБА
|0,404
|ПАРНИ С ТАТУ: ПРЯМО В СЕРДЦЕ
|0,204
|ДИКАЯ ПАРОЧКА
|0,056
|ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ
|0,039
Военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА предварительно освоила 1,2 млн рублей. Это меньше данных ленты 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), но больше показателей других аналогов: ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), БЛИНДАЖ (649 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,580
|ВОЙНА И МУЗЫКА
|1,245
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,896
|БЛИНДАЖ
|0,649
|РЖЕВ
|0,426
Внушительные предпродажи также демонстрирует байопик СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ - 895,4 тысяч рублей. Это меньше данных лент МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,4 млн) и МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), но превосходит показатели биографических картин ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), ВЕЛИКАЯ (354,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,9 млн) и ЭЙФЕЛЬ (139,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАДАМ КЛИКО
|1,618
|МАРИЯ
|1,121
|СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
|0,895
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|0,851
|ВЕЛИКАЯ
|0,355
|ЭЙФЕЛЬ
|0,139
Комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ предварительно заработала 224,7 тысяч рублей. Новинка уступила аналогам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн) и НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ (251,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн), повторила данные МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,9 млн) и обошла БИТВУ ПАП (175,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
|280,4
|НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ
|251,3
|ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
|224,7
|МАМЕ СНОВА 17
|223,7
|БИТВА ПАП
|175,1
Фото: кадр из фильма ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ
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05.02.2025 Автор: Никита Никитин