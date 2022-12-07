Предпродажи уикенда: «Тайный Санта» против «Приключений Тедди»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF), комедию ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) и шпионский триллер ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP).

В серьезной борьбе с семейным проектом ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ вперед к вечеру среды вырвалась российская лента ТАЙНЫЙ САНТА, которая заработала 302 тысячи рублей. Новая комедия с Романом Курцыным уступила недавним ЛЮБОВНИКАМ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн), но превзошла аналоги ДИКАЯ (250,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн) и ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЛЮБОВНИКИ 778,6 ТАЙНЫЙ САНТА 302,0 ДИКАЯ 250,1 ЛАВСТОРИ 100,7

Норвежская семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ предварительно заработала 252,2 тысяч рублей. Новинка уступила французскому проекту МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла недавние релизы РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЙ ВОЛК 700,3 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ 252,2 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7

Предпродажи шпионской ленты ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ составили 169,7 тысяч рублей. Фильм про приключения доблестных контрразведчиков уступил военной драме ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн) и другому шпионскому боевику ГЕРОЙ (485,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 91 млн). В то же время ТЕНЬ оставила позади проект СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 550,7 ГЕРОЙ 485,4 ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ 169,7 СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 136,8

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07.12.2022 Автор: Никита Никитин