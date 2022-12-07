Предпродажи уикенда: «Тайный Санта» против «Приключений Тедди»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейную картину ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ (CPF), комедию ТАЙНЫЙ САНТА (NKI) и шпионский триллер ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ (CRP).
В серьезной борьбе с семейным проектом ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ вперед к вечеру среды вырвалась российская лента ТАЙНЫЙ САНТА, которая заработала 302 тысячи рублей. Новая комедия с Романом Курцыным уступила недавним ЛЮБОВНИКАМ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн), но превзошла аналоги ДИКАЯ (250,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,2 млн) и ЛАВСТОРИ (100,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЛЮБОВНИКИ
|778,6
|ТАЙНЫЙ САНТА
|302,0
|ДИКАЯ
|250,1
|ЛАВСТОРИ
|100,7
Норвежская семейная картина ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ предварительно заработала 252,2 тысяч рублей. Новинка уступила французскому проекту МОЙ ВОЛК (700,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,4 млн), но обошла недавние релизы РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|МОЙ ВОЛК
|700,3
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ
|252,2
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,8
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
Предпродажи шпионской ленты ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ составили 169,7 тысяч рублей. Фильм про приключения доблестных контрразведчиков уступил военной драме ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн) и другому шпионскому боевику ГЕРОЙ (485,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 91 млн). В то же время ТЕНЬ оставила позади проект СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|550,7
|ГЕРОЙ
|485,4
|ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ
|169,7
|СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|136,8
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07.12.2022 Автор: Никита Никитин