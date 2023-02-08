Предпродажи уикенда: «Быть» и «Свободные отношения» борются за лидерство среди новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии БЫТЬ (NMG) и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP), зарубежный ромком ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP), хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF) и семейный фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI).

Российские комедии БЫТЬ и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ отличились приличным уровнем предпродаж. Фильм БЫТЬ, первый проект в истории дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», предварительно освоил 961 тысячу рублей. Новинка уступила НЕПОСЛУШНИКУ 2 (1,574 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), но обошла оригинального НЕПОСЛУШНИКА (880,8 тыс рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и недавних ЛЮБОВНИКОВ (778,5 тыс рублей, стартовые сборы – 60 млн). В свою очередь, СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ с результатом 738 тысяч рублей совсем немного не дотянули до уже упомянутых ЛЮБОВНИКОВ (778,5 тыс рублей, стартовые сборы – 60 млн), но превзошли аналоги МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тыс рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тыс рублей, стартовые сборы – 31,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) НЕПОСЛУШНИК 2 1,574 БЫТЬ 0,961 НЕПОСЛУШНИК 0,881 ЛЮБОВНИКИ 0,779 СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 0,738 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 0,381 ТАЙНЫЙ САНТА 0,279

Ромком ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ предварительно заработал 231,4 тысячи рублей. Тем самым новинка обошла комедии ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (190,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), где также играла Эмма Робертс, и РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (145,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ 231,4 ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ 190,2 РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 145,2

Немецкая семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК отметилась на старте суммой в 148,4 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему аналогу ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (411,8 тысяч, стартовые сборы – 29,4 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч, стартовые сборы – 8,1 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ОДНИ НА КАНИКУЛАХ 411,8 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК 148,4 РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 130,8 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7

Новый хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ освоил на предпродажах 66,1 тысяч рублей. С одной стороны, новинка проиграла недавнему ЗАГОВОРУ ДЬЯВОЛА (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но в то же время обошла фильмы ужасов ЗАКЛЯТИЕ: 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн), СКРЕЖЕТ (50,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (25,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ДИББУК (14,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА 80,0 ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ 66,1 ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ 61,2 СКРЕЖЕТ 50,6 ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО 25,4 ДИББУК 14,6

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08.02.2023 Автор: Никита Никитин