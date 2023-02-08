Предпродажи уикенда: «Быть» и «Свободные отношения» борются за лидерство среди новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим комедии БЫТЬ (NMG) и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP), зарубежный ромком ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP), хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF) и семейный фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК (NKI).
Российские комедии БЫТЬ и СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ отличились приличным уровнем предпродаж. Фильм БЫТЬ, первый проект в истории дистрибьютора «НМГ Кинопрокат», предварительно освоил 961 тысячу рублей. Новинка уступила НЕПОСЛУШНИКУ 2 (1,574 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), но обошла оригинального НЕПОСЛУШНИКА (880,8 тыс рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и недавних ЛЮБОВНИКОВ (778,5 тыс рублей, стартовые сборы – 60 млн). В свою очередь, СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ с результатом 738 тысяч рублей совсем немного не дотянули до уже упомянутых ЛЮБОВНИКОВ (778,5 тыс рублей, стартовые сборы – 60 млн), но превзошли аналоги МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (380,8 тыс рублей, стартовые сборы – 32,2 млн) и ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тыс рублей, стартовые сборы – 31,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,574
|БЫТЬ
|0,961
|НЕПОСЛУШНИК
|0,881
|ЛЮБОВНИКИ
|0,779
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|0,738
|МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|0,381
|ТАЙНЫЙ САНТА
|0,279
Ромком ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ предварительно заработал 231,4 тысячи рублей. Тем самым новинка обошла комедии ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ (190,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), где также играла Эмма Робертс, и РОДИТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ (145,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
|231,4
|ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ
|190,2
|РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
|145,2
Немецкая семейная картина МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК отметилась на старте суммой в 148,4 тысяч рублей. Новинка уступила недавнему аналогу ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (411,8 тысяч, стартовые сборы – 29,4 млн), но обошла картины РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (130,7 тысяч, стартовые сборы – 8,4 млн) и ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч, стартовые сборы – 8,1 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ОДНИ НА КАНИКУЛАХ
|411,8
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК
|148,4
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|130,8
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
Новый хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ освоил на предпродажах 66,1 тысяч рублей. С одной стороны, новинка проиграла недавнему ЗАГОВОРУ ДЬЯВОЛА (80 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн), но в то же время обошла фильмы ужасов ЗАКЛЯТИЕ: 13-Й ЭТАЖ (61,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,9 млн), СКРЕЖЕТ (50,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн), ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (25,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн) и ДИББУК (14,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА
|80,0
|ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ
|66,1
|ЗАКЛЯТЬЕ: 13-Й ЭТАЖ
|61,2
|СКРЕЖЕТ
|50,6
|ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО
|25,4
|ДИББУК
|14,6
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08.02.2023 Автор: Никита Никитин