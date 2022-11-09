Предпродажи уикенда: «По-мужски» обогнал «Волшебников»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим российский триллер ПО-МУЖСКИ (CP), семейную фантастику ВОЛШЕБНИКИ (NKI) и хоррор НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF).

Психологический триллер ПО-МУЖСКИ отметился на старте предпродажами в размере 258,4 тысяч рублей. Картина с участием Антона Лапенко заметно превзошла другие недавние криминальные картины КАЗНЬ (179,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн) и ПОДЕЛЬНИКИ (167,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,8 млн), в также фильм Юрия Быкова ЗАВОД (163,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ПО-МУЖСКИ 258,4 КАЗНЬ 179,3 ПОДЕЛЬНИКИ 167,6 ЗАВОД 163,6

Фантастическая лента ВОЛШЕБНИКИ смогла заработать 221,9 тыс рублей. Тем самым новинка обошла недавние ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА (210,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,6 млн), но уступила другим семейным проектам «Нашего кино» МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,6 млн) и АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 35,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 424,6 ВОЛШЕБНИКИ 221,9 ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 210,1

Фильм ужасов НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО предварительно освоил 67,8 тысяч рублей. С одной стороны, картина со Стивеном Лэнгом более чем вдвое уступила аналогу ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,3 млн), а также ленте КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн). В то же время хоррор превзошел недавно вышедшие картины ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (60,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн) и КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3 НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО 67,8 ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА 60,9 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5

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09.11.2022 Автор: Никита Никитин