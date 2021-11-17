Предпродажи уикенда: «Французский вестник» пока опережает «Последнюю дуэль»

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим новый фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (WDS), историческую драму ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS), военную драму НЕБО (CP), арт-драму МЕДЕЯ (NKI) и мультфильмы ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! (CRP) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (CP).

Стоит отметить, что в связи с введением QR-кодов во многих регионах и другими изменившимися условиями работы кинотеатров имеющиеся цифры предпродаж новых релизов, возможно, являются теперь не до конца подходящими для сравнения с предшествовавшими данными. И все же пока мы продолжаем отслеживать эти показатели.

Обращают на себя внимание аномально высокие предпродажи новой работы культового режиссера Уэса Андерсона. ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» уже набрал на предпродажах 5,75 млн рублей. Это сравнимо с данными картины ДОВЛАТОВ (6,5 млн рублей, стартовые сборы – 99 млн). Судя по всему, активность поклонников творчества Андерсона постепенно снизится по ходу уикенда и первенство в бокс-офисе все же захватит сэр Ридли Скотт и его ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ДОВЛАТОВ 6,5 ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» 5,75

Историческая картина от мастера жанра Ридли Скотта ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ предварительно собрала 1,27 млн. Новинка обошла остросюжетный фильм Ильи Найшуллера НИКТО (950 тысяч рублей, стартовые сборы – 92,1 млн), но уступила гоночной драме Джеймса Мэнгольда FORD ПРОТИВ FERRARI (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 198,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) FORD ПРОТИВ FERRARI 1,60 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,27 НИКТО 0,95

Довольно уверенно проявила себя по предпродажам военная лента НЕБО, к текущему моменту заработавшая 946,6 тыс. Это значительно превосходит показатели аналогов РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и ЗОЯ (389,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НЕБО 946,6 РЖЕВ 425,9 ЗОЯ 389,3

КОРОЛЬ РИЧАРД, биографический фильм об отце теннисток сестер Уильямс, которого сыграл любимец публики Уилл Смит, собрал предварительно 119,3 тысяч рублей. Это чуть меньше сборов байопика ВЕЛИКИЙ (136,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), в котором Джонни Депп сыграл легендарного фотографа Юджина Смита.

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ВЕЛИКИЙ 136,5 КОРОЛЬ РИЧАРД 119,3

Картина Александра Зельдовича МЕДЕЯ взяла 150,1 тысячи. Это практически повторяет данные картины КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (155,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9 млн) и превосходит предпродажи фильма Натальи Кудряшевой ГЕРДА (83,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 1,9 млн), с которой МЕДЕЯ соревновалась в конкурсе «Кинотавра».

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТРОЕ 185,7 КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? 155,1 МЕДЕЯ 150,1 ГЕРДА 83,6

Скромно стартовали анимационные релизы недели. ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! немного не дотянул до аналога УПС… ПРИПЛЫЛИ! (58,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,2 млн). В свою очередь, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ уступили ПЛЮШЕВОМУ БУМУ!, но обошли недавних ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ (83,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 3,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) УПС… ПРИПЛЫЛИ! 58,5 ПЛЮШЕВЫЙ БУМ! 55,5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ 41,5 ТРИ МУШКЕТЕРА 35,7

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17.11.2021 Автор: БК