Обзор новинок проката на уикенде 3-6 октября 2024 года

Среди новинок недели наиболее ощутимым зрительским потенциалом обладает российское фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (NKI). Жанр сказки остается востребованным у российского зрителя, а дистрибьютор провел проекту довольно масштабную рекламную кампанию. Если картина пройдет по верхней планке ожиданий, фильм Павла Лунгина приблизится или даже превзойдет показатели ленты БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (95,9 млн).

ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! (CRP) – абсурдистская комедия, которая делает упор на фантастическую составляющую, а не на более привычную для жанра любовную линию. Богатый актерский состав и интригующий хай-концепт призваны заинтересовать не только регионального, но и искушенного зрителя.

Никита Никитин, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «В первой трети ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! напоминает БРЮСА ВСЕМОГУЩЕГО, так как герой Антона Филипенко из-за возникшей связи с Землей обретает сверхспособности. Например, он начинает управлять погодой. Во втором акте, когда герои всерьез переключаются на решение задачи предупреждения властей о надвигающейся экологической катастрофе, фильм начинает напоминать НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ. Однако до подлинных сатирических высот ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ! не поднимается, и надежды на фильм-высказывание по итогу просмотра не оправдываются. Авторы решили ограничиться подтруниванием над самими экоактивистами и отдельными власть имущими, и уж совершенно точно они не собирались всерьез отрабатывать экологическую повестку. За ведущим дуэтом Антона Филипенко и Ирины Горбачевой наблюдать довольно интересно, однако на фоне исполнителей второго плана их не самые глубокие персонажи заметно теряются. Зрителям гораздо сильнее запомнятся яркие образы Степана Девонина, Гоши Куценко, Елены Подкаминской и Александра Пашутина».

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ (NMG) – картина, поставленная по сценарию покойного Александра Рогожкина, о чем недвусмысленно намекает ее название. Картина рассчитана главным образом на регионального зрителя, но если на него сработает ГОВОРИТ ЗЕМЛЯ!, две комедии, вышедшие рядом, рискуют помешать друг другу. Ориентиром по сборам для новинки может служить проект НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (12,6 млн на старте).

Мультфильм ФОРМУЛА ВОДЫ (AK) является главным предложением на уикенде для самого юного зрителя. Скорее всего, анимация выступит на уровне аналога ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (20,4 млн за первый уикенд).

Боевик АГЕНТ НА УИКЕНД (CPF) – продюсерский проект Люка Бессона, к которому мэтр французского кино также написал сценарий. Картина привлечет преимущественно мужскую аудиторию, которая ностальгирует по аналогичным проектам начала нулевых от того же Бессона. На аудиторию боевика также рассчитан проект с Кейт Бейкинсейл ДОСЬЕ «ЧЕРНАЯ КАНАРЕЙКА» (CP).

Поклонники жанра хоррор смогут выбрать на уикенде из фильмов ЗАМОК ДЬЯВОЛА (EXP), ТИХОЕ МЕСТО: АЗРАЭЛЬ (GF) и РЕИНКАРНАЦИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕДЬМЫ (KNLG).

Также зрители смогут посмотреть комедию ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК (VLG), драму ЖИЗНЬ (PVZGL), аниме КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (PNR), фэнтези ТВОРЕНИЕ БОГОВ (NMG), драму УЧИТЕЛЬ, ОБЕЩАВШИЙ МОРЕ (UNID), драмеди ХУЖЕ ВСЕХ (ABK), драму КОРОЛЕВСТВО (SMKT) и перевыпуск хоррора УЖАСАЮЩИЙ 2 (WP).

Фото: кадр из фильма ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

01.10.2024 Автор: Никита Никитин