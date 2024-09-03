Обзор новинок проката на уикенде 5-8 сентября 2024 года

Среди множества новинок недели сильнее остальных выделяется драмеди Владимира Котта ОБЕ ДВЕ (CRP), в которой роли исполнили Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина и Кирилл Кяро. Узнаваемый актерский состав и ставка на женскую аудиторию должны помочь релизу сработать на уровне лент Я БОГИНЯ (25,8 млн на старте), БУЛКИ (20,1 млн рублей) и ДИКАЯ (25,2 млн).

Никита Никитин, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ОБЕ ДВЕ – не самое совершенное, но милое, трогательное и местами смешное кино, которое сравнительно ненавязчиво напоминает о ценности родственных уз. В каком-то смысле новый фильм Владимира Котта можно назвать семейным кино для взрослых: новинка прекрасно подходит для того, чтобы уже взрослому сыну или дочери сводить в кино свою маму. Причем не важно, где именно живет данная потенциальная аудитория – где-то в регионе или в одной из двух столиц».

СМОТРИ НА МЕНЯ! (CP) – первый за 19 лет фильм Владимира Грамматикова, снятый по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Киселевой. История о том, как бывшая оперная певица, мама четверых детей, в 1948 году вместе со всей семьей отправляется в товарном вагоне из Свердловска в Москву, должна понравиться старшей аудитории. Ориентиром по сборам для новинки может служить лента ХОЛОДНОЕ ТАНГО (9,6 млн).

ЗАТЕРЯННЫЕ (NMG) – новая абсурдистская трагикомедия Романа Каримова, премьера которой недавно состоялась в конкурсной программе фестиваля «Окно в Европу» в Выборге. Картина может прийтись по душе ценителям картин ОРЛЕАН и ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА.

КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН (AK) – ремейк тайского фильма 2017 года, чье действие перенесено в США. Залогом успеха картины станет интерес со стороны целевой подростковой аудитории. На них должны сработать интересные хай-концепт и тематика картины, преподносящие сюжет о махинациях на экзаменах как авантюрно-приключенческую историю.

Любители арт-мейнстрима могут обратить внимание на проект ПЛАНЕТА ДЖАНЕТ (EXP). Новый релиз знаменитой студии A24 призван вызвать интерес избирательной публики крупных городов.

Также зрители смогут посмотреть драму ЛАПИН (VLG), драмеди ЛГУНЬЯ (CAP), семейные фильмы СЕЛЕБРЯТА (CS) и МУХАДРАКОН (KNT, превью с 02.09.24), триллер РЕВОЛЬВЕР (PVZGL), криминальную драму ЧЕРНЫЙ ПЕС (ARTM), хорроры ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (WP) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД № 13 (KNLG) и фантастику УСКОРЕНИЕ (PRD).

Фото: кадр из фильма ОБЕ ДВЕ

03.09.2024 Автор: Никита Никитин