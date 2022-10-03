Обзор новинок проката на уикенде 6 – 9 октября 2022 года
Долгожданное «Сердце Пармы» и многие другие
Фаворит предстоящего уикенда очевиден. Предполагается, что масштабная историческая лента СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP) заметно оживит депрессивный отечественный рынок, став первым полноценным блокбастером постголливудской эпохи. На пользу фильму сработают отсутствие конкуренции и мощная рекламная кампания. В минус сыграют высокий возрастной рейтинг и продолжающееся сокращение емкости рынка. В то же время картина Антона Мегердичева вправе рассчитывать на продолжительную работу в длину.
Рая Башинская, корреспондент БК: «Фильм выглядит как краткий пересказ сериала – где-то на монтажном столе остались и раскрытие героев, и их мотивации, и взаимоотношения между персонажами. Все это вырезано во многом в угоду зрелищности. О том, что сериал все-таки будет, в свое время сообщал немецкий дистрибьютор Beta Film. Косвенно об этом свидетельствует отсутствие на экране или эпизодическое появление ряда заявленных в титрах актеров. В полнометражной версии, к сожалению, не нашлось места фактуре эпохи – быту вогулов, магии, природе пармы, а также потенциально роскошной истории любви девушки-оборотня и русского князя и всем трудностям, становящимся следствием этой связи. Но даже несмотря на беглую нарезку множества событий, это большое кино, в котором чуть ли не получасовая финальная битва сделана на выдающемся для российского кино уровне. И пусть она сверх меры вдохновлена «битвой бастардов» из «Игры престолов», это едва ли не лучшее, что есть в полнометражной версии».
Отвлечь молодежную аудиторию от СЕРДЦА ПАРМЫ постарается астралийский зомби-боевик БЕЗУМНАЯ ДОРОГА (EXP). Дистрибьютор при позиционировании картины делает акцент на параллелях с франшизой БЕЗУМНЫЙ МАКС, но участие в сюжете зомби также должно привлечь внимание поклонников хорроров и конкретно серии ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
Испанский детектив ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF) привлечет взрослую городскую публику. Ориентирами по сборам тут могут служить выходившие в этом году представители жанра ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн на старте) и МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (8,6 млн).
Взыскательным зрителям из крупных городов могут приглянуться ретро-драма ПАССАЖИРЫ НОЧИ (RWV) с Шарлоттой Гензбур в главной роли и камерная разговорная драма ИСПОВЕДЬ (EXP).
Также зрители смогут посмотреть танцевальную ленту ФЛАЙ: ТАНЕЦ СВОБОДЫ (PVZGL), криминальный фильм ОДНАЖДЫ В ТЕХАСЕ (KNLG) и новый выпуск анимационного альманаха МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 148. КАЖЕТСЯ, МУЛЬТ НАЧИНАЕТСЯ.
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03.10.2022 Автор: Никита Никитин
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