Обзор новинок проката на уикенде 6 – 9 октября 2022 года

СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP) заметно оживит депрессивный отечественный рынок, став первым полноценным блокбастером постголливудской эпохи. На пользу фильму сработают отсутствие конкуренции и мощная рекламная кампания. В минус сыграют высокий возрастной рейтинг и продолжающееся сокращение емкости рынка. В то же время картина Антона Мегердичева вправе рассчитывать на продолжительную работу в длину. Фаворит предстоящего уикенда очевиден. Предполагается, что масштабная историческая лента(CP) заметно оживит депрессивный отечественный рынок, став первым полноценным блокбастером постголливудской эпохи. На пользу фильму сработают отсутствие конкуренции и мощная рекламная кампания. В минус сыграют высокий возрастной рейтинг и продолжающееся сокращение емкости рынка. В то же время картина Антона Мегердичева вправе рассчитывать на продолжительную работу в длину.

Рая Башинская, корреспондент БК: «Фильм выглядит как краткий пересказ сериала – где-то на монтажном столе остались и раскрытие героев, и их мотивации, и взаимоотношения между персонажами. Все это вырезано во многом в угоду зрелищности. О том, что сериал все-таки будет, в свое время сообщал немецкий дистрибьютор Beta Film. Косвенно об этом свидетельствует отсутствие на экране или эпизодическое появление ряда заявленных в титрах актеров. В полнометражной версии, к сожалению, не нашлось места фактуре эпохи – быту вогулов, магии, природе пармы, а также потенциально роскошной истории любви девушки-оборотня и русского князя и всем трудностям, становящимся следствием этой связи. Но даже несмотря на беглую нарезку множества событий, это большое кино, в котором чуть ли не получасовая финальная битва сделана на выдающемся для российского кино уровне. И пусть она сверх меры вдохновлена «битвой бастардов» из «Игры престолов», это едва ли не лучшее, что есть в полнометражной версии».

БЕЗУМНАЯ ДОРОГА (EXP). Дистрибьютор при позиционировании картины делает акцент на параллелях с франшизой БЕЗУМНЫЙ МАКС, но участие в сюжете зомби также должно привлечь внимание поклонников хорроров и конкретно серии ОБИТЕЛЬ ЗЛА. Отвлечь молодежную аудиторию от СЕРДЦА ПАРМЫ постарается астралийский зомби-боевик(EXP). Дистрибьютор при позиционировании картины делает акцент на параллелях с франшизой БЕЗУМНЫЙ МАКС, но участие в сюжете зомби также должно привлечь внимание поклонников хорроров и конкретно серии ОБИТЕЛЬ ЗЛА.

ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН (GF) привлечет взрослую городскую публику. Ориентирами по сборам тут могут служить выходившие в этом году представители жанра ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн на старте) и МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (8,6 млн). Испанский детектив(GF) привлечет взрослую городскую публику. Ориентирами по сборам тут могут служить выходившие в этом году представители жанра ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (9,2 млн на старте) и МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (8,6 млн).