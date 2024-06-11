Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июня 2024 года

На грядущем уикенде в репертуаре кинотеатров появится множество разножанровых новинок. На семейную аудиторию будет нацелен мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ (GF, с 12.06). Говорящие питомцы – беспроигрышный вариант для российского проката, а в данном случае его поддержит интересный сюжетный концепт. Ориентирами тут могут служить проекты КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ (71,3 млн рублей на старте) и 100% ВОЛК (45,2 млн на старте).

Женскую аудиторию постарается привлечь комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP). Среди плюсов ленты – ее явно летнее настроение, среди минусов – отсутствие медийных звезд в касте. Референсом в данном случае выступает прошлогодний релиз Я БОГИНЯ, начинавший работу с 25,8 млн рублей.

ИГРА КОРОЛЕВЫ (VLG) – драматичное костюмное кино, которое не так часто пользуется успехом в России. Переломить эту тенденцию новинка постарается в первую очередь за счет блестящего каста: главные роли в ней исполнили Алисия Викандер и Джуд Лоу. Ориентиром на старте в данном случае может служить мелодрама ТЮЛЬПАННАЯ ЛИХОРАДКА (16,1 млн рублей).

Премьера сразу четырех заметных хорроров намечена на грядущий уикенд. Фаворитом среди них выглядят ОПАСНЫЕ ВОДЫ (NKI, с 12.06): акулий поджанр в России традиционно востребован. На старте они должны улучшить цифры проекта ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ (8,5 млн). Российский ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (NMG), скорее всего, повторит судьбу недавнего ОТРАЖЕНИЯ ТЬМЫ (7,8 млн рублей за первый уикенд). ДЕВЯТЫЕ ВРАТА: ПАНДЕМОНИУМ (WP, с 12.06) концептуально напоминают САЙЛЕНТ ХИЛЛ, что и использует в рекламной кампании дистрибьютор.

Несколько особняком стоит южнокорейский релиз ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ» (KAP), ставший кассовым хитом у себя на родине. В России многое в его судьбе решит «сарафан», но бороться за роспись проекту будет достаточно сложно.

Дмитрий Некрасов, автор БК: «Картина действительно получилась необычной. И ее скорее можно отнести к категории арт-хорроров, где сюжет развивается медленно и постепенно, а напряжение создается за счет мрачной атмосферы, а не скримеров».

Также зрители смогут посмотреть драму ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГАРОЛЬДА ФРАЯ (EXP), семейные ленты ГОЛОС ИЗ КОСМОСА (NKI), ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ОСТРОВА (KNLG) и ПОДАРОК (PRD), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 170 (MVK, с 15.06), драмеди ПАПА (AK), документальный проект ХОЗЯИН АЛТАЙСКИХ ГОР (RR) и анимацию ЧЕТЫРЕ ДУШИ КОЙОТА (INK).

Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ

11.06.2024 Автор: Максим Острый