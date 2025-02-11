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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 13–16 февраля 2025 года

Александр Пушкин, Манюня и Рэкетир

В ближайший уикенд в прокат выйдет едва ли не самая ожидаемая отечественная премьера первой половины 2025 года, биографическая картина ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (CP, с 14 февраля). В последние недели ажиотаж вокруг ленты постоянно нарастал, в частности из-за хайпа вокруг исполнителя главной роли Юры Борисова и его номинации на «Оскар». Дополнительную интригу несет в себе будущий «сарафан» картины. Остается открытым вопрос, как массовый зритель отреагирует на то, что проект является мюзиклом. С уверенностью пока можно утверждать, что масштабное промо оказало свое действие, и событийный потенциал фильма компаний «Кинослово», «Централ Партнершип» и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова на старте будет реализован. Уикенд для картины будет трехдневным (выход проекта выпадет на актуальный для молодежи День всех влюбленных), но все же ПРОРОК обещает выступить не слабее прошлогоднего зимнего релиза МАСТЕР И МАРГАРИТА (418 млн).

Заключительная часть детской франшизы МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (AK) станет на уикенде первым выбором для семейной аудитории. Сборы фильма обещают стать рекордными для серии хотя бы из-за увеличения средней цены билета. Напомним, что ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ начинали прокат с 139 млн, а ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ –  с 99 млн рублей. 

Триллер АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК (AK) ориентирован на взрослую публику и должен извлечь выгоду из контрпрограмминга по отношению к двум рассмотренным выше релизам. Кроме того, проектов о нападении кровожадных зверей не выходило достаточно давно, и целевая аудитория могла соскучиться по подобному виду зрелища. Своими дебютными сборами новинка наверняка попадет в диапазон между аналогами ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (15,7 млн) и ИЗ ГЛУБИНЫ (31,7 млн). 

Жанровая новинка, специально выпущенная ко Дню святого Валентина  – ромком ПО ЛЮБВИ (NKI). Картина с участием Ангелины Стречиной и Павла Табакова призвана заинтересовать влюбленные парочки, однако кассовые амбиции релиза серьезно ограничены тем, что внимание подавляющей части зрителей будет сосредоточено на ПРОРОКЕ. Из числа многочисленных ориентиров для новой комедии можно назвать проекты ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (13,6 млн) и ЛАВСТОРИ (23,4 млн).  

Ценители аниме не должны будут пройти мимо релиза ТВОЙ ЦВЕТ (RUR). При этом конкуренцию ему составит еще одна премьера в этом жанре, ПОВЕЛИТЕЛЬ: СВЯЩЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО (CIPA). 

Судя по рейтингам ожидания, в рамках своего сегмента вполне может стать событием проект РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА (RSP). Первые две части криминальной франшизы казахстанского режиссера Акана Сатаева с момента выхода обрели культовый статус, а грамотно таргетированная на целевого мужского зрителя рекламная кампания может привлечь сравнительно широкий срез региональной аудитории.  

Также зрители смогут посмотреть фантастику ON И ОНА (CAO), хоррор СУБСТАНЦИЯ: ИДЕАЛ (WP), семейный фильм ГАМПИ. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (KNLG), мультфильм ПИГСИ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ (MCM) и драмы ГРАНД ТУР (KAP) и СНОВА НАСТУПИТ РАССВЕТ (UNID). 

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

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11.02.2025 Автор: Никита Никитин

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