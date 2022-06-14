Обзор новинок проката на уикенде 16-19 июня 2022 года

Грядущий уикенд не может похвастаться новинками, которые поспорили бы с холдоверами за лидерство в прокате. Региональную и патриотически настроенную аудиторию может привлечь казахстанский боевик ВРЕМЯ ПАТРИОТОВ (CP). Референсом в данном случае можно назвать якутский АГЕНТ МАМБО (4,8 млн на старте).

На мужскую аудиторию нацелена и спортивная лента БУЛЬТЕРЬЕР (VLG), повествующая о бойцах ММА. В первую очередь картина постарается привлечь поклонников исполнителя главной роли, спортсмена Владимира Минеева. В условиях невысокой конкуренции среди новинок у фильма есть шансы улучшить стартовые цифры проекта РЕШАЛА. НУЛЕВЫЕ (9,5 млн).

Для поклонников хорроров на этой неделе приготовлена лента ЭКСТРАСЕНС. ДЕЛО СОФИ (EXP). У фильма посредственный рейтинг на IMDb (5 баллов из 10-ти) и нет крупных звезд в касте, однако самых заядлых фанатов жанра это вряд ли остановит.

Тем, кто следит за фестивальным кино, стоит обратить внимание на драму НЕВИДИМЫЙ МИР (CPF). Дебютная работа Лауры Вандель завоевала приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд» в Каннах в прошлом году и сформировала вокруг себя безупречный «сарафан»: рейтинг ее «свежести» на Rotten Tomatoes от критиков составляет 100%.

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски драмы АССА (MVK), аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (PNR, с 15.06), документального проекта ДЖЕЙН Б. ГЛАЗАМИ АНЬЕС В. (RWV), комедии ДИКИЕ ИСТОРИИ (PRGK) и мультфильма ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ (CP), а также комедию АФЕРА ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ (PLK), семейную ленту КАНИКУЛЫ В КОННОМ ЛАГЕРЕ (KNLG), экшн КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД 2 (PRD), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 144. А МЫ ТУТ МУЛЬТИКАМИ БАЛУЕМСЯ (MVK, с 18.06), драмеди НЕНАСТОЯЩИЙ ПАПА (RR), драму НОВЕНЬКИЙ (TNL / ABK) и документальную картину РЕКИ (RUR).

14.06.2022 Автор: Максим Острый