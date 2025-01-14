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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 16–19 января 2025 года

Возвращение Николь Кидман, юрского питомца и убегающих птиц

В третий январский уикенд доминировать в прокате продолжат холдоверы, а среди новинок вперед должна вырваться ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK). Эротический триллер с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном был одним из фаворитов Венецианского кинофестиваля, отчего сейчас он вызывает усиленный интерес у подготовленной аудитории крупных городов. При этом трейлер делает акцент на жанровых составляющих проекта, отчего новинка может преподнести сюрприз в плане бокс-офиса. Эротическим фильмам по-прежнему трудно подбирать аналоги, но базовым ориентиром для новинки можно назвать другой недавний официальный релиз от компании A24 в российском прокате, мелодраму ВРЕМЯ ЖИТЬ (17,1 млн рублей на старте). 

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Главное, чего не ожидаешь увидеть в этом фильме, это юмор и самоирония, какие недавно продемонстрировала СУБСТАНЦИЯ. Николь Кидман отыгрывает все самые популярные мифы о себе и своих попытках сохранить молодость, а вызывающее поведение персонажа Харриса Дикинсона рождает не страх, а усмешку. Это действительно откровенное кино, но не столько за счет эротических сцен, сколько в силу тем, которые оно поднимает и артикулирует». 

Фантастика ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (CP) и мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP) должны будут удовлетворить на уикенде спрос семейной аудитории на новый контент. Но не исключено, что после праздников родители с маленькими детьми будут не так активны, что может сказаться на результатах обоих проектов.

Ценители российского авторского и регионального кино могут обратить внимание на картину ШАМАН (CKINO), премьера которой состоялась на последнем фестивале «Зимний». 

Также зрители смогут посмотреть молодежную мелодраму ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ (CRP), экшн АЛАРУМ (PRD), хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (WP), триллер ПРАНКЕРЫ (MVK), фантастику СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. РАЗЛОМ ВРЕМЕНИ (KNLG), документальный проект МОЙ ДРУГ ПАНДА (PLK) и перевыпуск аниме ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ (RWV).

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

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14.01.2025 Автор: Никита Никитин

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