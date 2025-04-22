Обзор новинок проката на уикенде 24–27 апреля

Главной новинкой уикенда станет новый семейный фильм ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK). В основе сюжета лежит популярный цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, а интонационно лента, судя по первым материалам, близка к прокатному хиту с ретро-эстетикой МАНЮНЯ. Во взрослом актерском составе задействованы известные артисты, которые потенциально сделают фильм привлекательным для старшей аудитории. Но ожидать сборов МАНЮНИ не приходится, если оценивать потенциал проекта по востребованности одноименного сериала: «Денискины рассказы» на Okko менее популярны, чем «Манюня». Основными ориентирами для прогнозов могут служить ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (45,2 млн) и ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! (37,5 млн).

Военная драма ПОЧТАРЬ (NMG) удачно встала на дату: с одной стороны, в прокате уже работает блокбастер КРАКЕН, поднявший волну интереса к Александру Петрову – исполнителю главной роли в обеих лентах, с другой стороны, грядут майские праздники и празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, к которому приурочен выход фильма. Трогательная история о работе почтальона в тылу имеет потенциал для хорошего «сарафана», а поздно начавшаяся рекламная кампания компенсируется активной поддержкой релиза со стороны самого Петрова. Основными кассовыми референсами видятся такие ленты о событиях ВОВ, как ЗОЯ (30,8 млн) и БЛИНДАЖ (26,2 млн).

Сразу два хоррора поборются за зрительское внимание. ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (KNLG) предлагает и необычный концепт (часть действия развернется в сознании главной героини), и звездные имена актеров – Эшли Грин и Шон Эшмор. Поможет фильму и то, что пиратская копия появилась в сети лишь 18 апреля. Поэтому можно прогнозировать стартовые сборы на уровне АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ (15,2 млн) и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ПОЕЗД №13 (14,6 млн).

Ближайшим конкурентом ленты станет классический фильм ужасов об изгнании дьявола ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗОРЦИСТ (EXP). Понятный и предсказуемый сюжет, судя по трейлеру, делает ставку на психологическое напряжение, а не на скримеры. Пиратская копия уже две недели доступна в сети. Ближайшие кассовые аналоги – ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (11,6 млн) и ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (11,1 млн).

Грядущий уикенд будет богат на релизы для семейного просмотра: это познавательный мультфильм АЙ ДА ПУШКИН! (LC), военная драма КАРУЗА (MVK) о дружбе мальчика и собаки, китайская фантастика с анимированным героем ПЕС ИЗ БУДУЩЕГО (WP).

Также в прокат выйдут триллер ДЕЛО МАЛЬДОРОР (EXP), новый фильм Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН (VLG), фантастическая комедия ЗАВЕДИ МЕНЯ (NKI), фестивальная драма НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ (К24), казахстанская комедия ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ (KAP), триллер РОВНО В 4 ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ (PLK) и фэнтези ХАГЕН. В ДОЛИНЕ НИБЕЛУНГОВ (PRD).

Фото: кадр из фильма ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

22.04.2025 Автор: Вероника Cкурихина