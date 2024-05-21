Обзор новинок проката на уикенде 23–26 мая 2024 года

Лидером российского проката на грядущем уикенде станет кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP). Скорее всего, новинка сможет привлечь не только фанатскую базу, но и более широкого зрителя – за последние годы бренд Грома стал гораздо более узнаваемым. Первая часть франшизы стартовала в свое время с умеренных 105 млн рублей, так что ИГРА ориентируется в этом плане скорее на ВТОРЖЕНИЕ (435 млн) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (308 млн).

На контрпрограммировании лидеру уикенда выступит мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI). Домашние животные – универсальный ингредиент стабильного успеха у нашей публики. Референсами в данном случае выступают проекты ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРГОНАВТОВ (31,4 млн рублей на старте) и БОЛЬШОЙ КОШАЧИЙ ПОБЕГ (33 млн на старте).

Поклонникам фестивального кино стоит обратить внимание на драму НУЖДЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА (AOF). Новая работа Хона Сан-Су с Изабель Юппер в главной роли с последнего Берлинского кинофестиваля увезла Гран-при жюри.

Также зрители смогут посмотреть фильмы ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ (WP), ОБРЯД. ВО ВЛАСТИ ДЕМОНА (KNLG) и ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА (PNR), комедии МЕЧТА С ПОДВОХОМ (PRD) и САМА ЛЮБОВЬ (TNL), документальный релиз НЕЛЮБИМКА (CDK), драму ПАПУЛЯ (PRD) и перевыпуски лент МЕЧТАТЕЛИ (ILK) и ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ (INK).

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

21.05.2024 Автор: Максим Острый