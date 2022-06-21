Обзор новинок проката на уикенде 23-26 июня 2022 года

Наиболее заметной новинкой уикенда должна стать российская комедия ДИКАЯ (CRP), рассказывающая о начинающей карьеру модели девушке, случайно оказавшейся в тайге. Одно из ключевых преимуществ картины – то, что ее действие происходит в Республике Саха, а в касте заняты якутские актеры. Это может вызвать усиленный интерес аудитории из этого региона. В качестве референсов в данном случае можно назвать проекты ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ (18,8 млн на старте) и СПАСИТЕ КОЛЮ! (20,3 млн).

Полной жанровой противоположностью является еще один важный релиз недели – метахоррор Алекса Гарленда РОД МУЖСКОЙ (VLG). У фильма смешанный «сарафан» после премьеры в Штатах, однако имя постановщика и тот факт, что картина является проектом знаковой для арт-мейнстрима студии A24, вполне могут привлечь внимание зрителей из столиц и крупных городов. Ориентиром для новинки может служить результат БАБАДУКА (14,6 млн с учетом СНГ).

На работу в длину вправе рассчитывать новый фильм Александра Ханта, автора картины КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. Драма МЕЖСЕЗОНЬЕ (CP) рассказывает историю бунта двух подростков, превратившегося в жестокую трагедию. Проект постарается повторить результат недавних ПОДЕЛЬНИКОВ (9,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть семейный проект ЕРАЛАШ В КИНО! ВЫПУСК 1 (SBF), романтическую комедию СЕЛФИМАНИЯ (LENT), военную драму VНУК (KNT, с 22.06), комедию МАМОЧКИ (KNLG) и выходящий в повторный прокат мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ (MD).

21.06.2022 Автор: Максим Острый