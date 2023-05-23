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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 25–28 мая 2023 года

Закадычные друзья, агенты ЦРУ, художники и другие

Очевидным лидером уикенда и одной из самых кассовых комедий года станет проект НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (CP). Отсутствие конкуренции и выросшая со времен первой части событийность картины положительно скажутся на ее результате. Оригинал в свое время начинал прокат с 224 млн рублей, и сиквелу вполне по силам повторить этот результат.

В первую очередь на мужскую аудиторию рассчитан боевик БЕГЛЕЦ (GF) с Джерардом Батлером в главной роли. Фильм выходит в России в прокат одновременно со всем миром, что, безусловно, является для него козырем. Ориентирами в данном случае могут служить ленты ПРОПАВШАЯ (20,3 млн) и ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн).

На избирательного зрителя крупных городов нацелен байопик БЫТЬ САЛЬВАДОРОМ ДАЛИ (VLG) с Беном Кингсли в роли великого испанского художника. Судя по трейлеру, картина является довольно типичным представителем своего жанра, ее референсы – ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн) и КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (8,6 млн).

Поклонников хорроров на уикенде ждет австралийский УЖАС ИСТФИЛДА. ПЕРВОЕ ИЗГНАНИЕ (EXP). У картины неплохая пресса, но не самый яркий трейлер. Однако на пользу фильму пойдет опыт дистрибьютора в работе с данным жанром. Ориентиры новинки – картины МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн) и ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (10 млн).

Для самых маленьких зрителей прокатчики приготовили кукольный мультфильм ТРИ РАЗБОЙНИКА И ЛЕВ (GF), экранизацию сказки Турбьерна Эгнера «Люди и разбойники из Кардамона». В пользу проекта говорят низкая конкуренция и комфортный хронометраж. Ленте вполне по силам повторить цифры релиза 4 САПОГА И БАРСУК (7,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть альманах ITALIAN BEST SHORTS 6: ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ (PLK), триллер ИЛЛЮЗИЯ ПОБЕГА (PVZGL), семейную картину МОЙ ПЕС РУНИ (KNLG), фильм ужасов СПУСК: НОВАЯ ГЛАВА (RWV) и перевыпуск байопика БОЛЬШИЕ ГЛАЗА (ILK).

Фото: кадр из фильма НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ

23.05.2023 Автор: Максим Острый

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