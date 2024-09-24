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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 26–29 сентября 2024 года

Туристы, призраки и другие

За статус главной новинки недели поборются два российских релиза. Фаворитом выглядит комедия БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (CP), по сути – спин-офф шоу «Наша Russia». Узнаваемые бренд в целом и главный его герой в частности (в исполнении Сергея Светлакова) позволяют проекту претендовать на звание «народной» комедии, однако насколько фильму удастся закрепиться в этом качестве, пока непонятно.

Жанровую альтернативу на уикенде предложит остросюжетная драма Кинокомпании братьев Андреасян МУЖСКОЕ СЛОВО (AK). У занятого в главной роли в проекте Павла Прилучного есть своя фан-база, а сюжетно релиз вполне может прийтись по душе широкой аудитории. Очевидным референсом в данном случае выглядит НЕПРОЩЕННЫЙ (140 млн рублей на старте), хотя повторить его цифры новинке будет крайне тяжело.

Среди зарубежных релизов недели выделяется survival-триллер ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (GF). Проект выполнен в популярном в России жанре, но, в отличие от ВСЕМИРНОГО ПОТОПА, в его касте нет знаменитостей. Более очевидным ориентиром по сборам тут может служить картина НА КРАЮ (13,5 млн рублей на старте).

Любителей хорроров на уикенде ждет ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (WP). У проекта рабочий ролик и не самая обычная концепция. Его референсы – УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (4,8 млн рублей на старте) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ОБИТЕЛЬ ЗЛА (6,3 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть драмы 9 СЕКУНД (CRP) и ХОЛЛИ (ART), хоррор АСТРАЛ. СТЕРЕОСКОП ДЕМОНА (MVK), фэнтези ВАЙЛЕТ В СТРАНЕ ЧУДЕС (TNL), комедии ЗВЕЗДА УНИВЕРА (RR) и МОЙ МАРЧЕЛЛО (RUR), музыкальный релиз КАН ДАНИЭЛЬ: МОЙ ПАРАД (KNLG), мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ (NKI), документальные ленты КРЕСТ (KAP) и СОФИ ЛОРЕН. ЖИТЬ, СМЕЯТЬСЯ, ЛЮБИТЬ! (PLK), а также перевыпуски релизов ВЕДЬМИНА СЛУЖБА ДОСТАВКИ (INK) и ДЖАНГО (ILK).

Фото: кадр из фильма БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ

24.09.2024 Автор: БК

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