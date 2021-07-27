Обзор новинок проката на уикенде 29 июля – 1 августа 2021 года

В предстоящий уикенд главной ставкой отечественных кинотеатров станет приключенческий фильм КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Маркетинг картины старается привлечь как зрителей среднего и старшего возраста, которым в свое время нравились классические приключенческие фильмы в стиле ИНДИАНЫ ДЖОНСА или РОМАНА С КАМНЕМ, так и молодежную публику, недавно активно ходившую на обновленную франшизу ДЖУМАНДЖИ. У новинки чувствуется масштаб, который вкупе с хорошо узнаваемыми актерскими именами формирует ощущение полноценного летнего развлекательного блокбастера. Другое дело, что в современных реалиях подобные блокабстеры в больше степени могут рассчитывать на хороший долгий прокат, нежели на исключительно бурный старт.

Семейная публика получит новое предложение в лице мультфильма ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP). Трейлеринг картины начался еще в 2019 году, хотя на российские экраны она выходит только сейчас. Примерно на той же дате два года назад «Экспонента» выпускала другой мультфильм со сказочной тематикой – РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА, заработавший на старте 15,7 млн рублей, а на трехдневных превью-показах – 177,2 тысячи рублей. На прошлой неделе у новинки также состоялись превью-показы, которые принесли 2,7 млн рублей.

Новым предложением среди фильмов, снятых в стилистике «герлз-пауэр», станет экшн КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG). Провалы ПОРОХОВОГО КОКТЕЙЛЯ и АГЕНТА ЕВЫ показали, что сами по себе фильмы, в которых женщины массово убивают мужчин, российскому зрителю не очень интересны. Однако в данном случае сюжет картины разбавлен фантастической составляющей, что хоть немного приближает новинку к ЛЮСИ Люка Бессона.

Поклонники жанрового кино смогут выбирать из криминального триллера ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ (PRD), триллера РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (RWV) и хоррора ЧИСТОЕ МЕСТО (RR). Также зрителям будут предложены документальный байопик ЗАППА (COOL), документальный фильм КАРМАН РОССИИ (SMKT) и эротический триллер ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ. ПЕРЕВЫПУСК (AOF).

27.07.2021 Автор: Семен Брожитов