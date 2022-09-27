Обзор новинок проката на уикенде 29 сентября – 2 октября 2022 года

Борьба за звание главной новинки уикенда развернется между двумя российскими релизами. Фаворитом в ней представляется триллер МАТЬ МОЕГО СЫНА (CRP / PIFD). Проект выглядит крепким представителем своего жанра, а очевидным референсом может служить недавняя ОДЕРЖИМАЯ (6,2 млн на старте). Впрочем, МАТЬ МОЕГО СЫНА явно ориентирована на более массового зрителя.

Главным конкурентом остросюжетной новинке станет отечественная комедия ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (CP), снискавшая популярность среди гостей фестиваля «Окно в Европу». Ориентиром для ленты, повествующей о непростых отношениях отца и сына, меняющихся во время их поездки через всю Россию, может служить проект ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА (11,6 млн).

В качестве зарубежной альтернативы российским новинкам в первую очередь обращает на себя внимание французская фантастика ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (GF). Картина обладает удачным роликом и интригующим концептом, так что ей вполне по силам как минимум повторить цифры ПОКОЛЕНИЯ ВОЯДЖЕР (9,8 млн).

Главной предложением для избирательного зрителя на этой неделе станет новая работа Пака Чхан-ука РЕШЕНИЕ УЙТИ (ARM). В активе драмы с детективными элементами – приз за режиссуру Каннского кинофестиваля. В качестве референса здесь можно вспомнить СЛУЖАНКУ (5 млн).

Любителей хорроров на грядущем уикенде постараются привлечь сразу три проекта: ЧУДОВИЩЕ (PRD), ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (KNLG) и НЕ ГОВОРИ НИКОМУ (CPF). Их кассовый потенциал примерно схож между собой, ориентирами могут служить ленты ВЗАПЕРТИ (8,6 млн) и СКРЕЖЕТ (7 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмы ГОЛИАФ (BN) и ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО (BSD), триллер ОХОТА НА ВЕДЬМ (KNT), анимационный СОЮЗКИНОМУЛЬТ ВЫПУСК №3 "ОРАНЖЕВАЯ КОРОВА" И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ (CP), боевик УДАРНАЯ ВОЛНА. БИТВА ЗА ГОНКОНГ (SBF), хоррор УЖАСАЮЩИЙ (WP), а также перевыпуск триллера ОНА (PRGK).

27.09.2022 Автор: Максим Острый