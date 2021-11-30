Трейлеры новинок уикенда: у «Охотников за привидениями» лучший результат с начала октября

Ближайший уикенд должен упрочить тенденцию на рост кассовых сборов в отечественном прокате. Этому будут способствовать сразу две зарубежные новинки, рассчитанные на разные сегменты зрительской аудитории. Одновременно с этим ожидается старт еще двух крупных отечественных проектов. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR), ДОМ GUCCI (UPI), ЛЕТЧИК (CP) и БУМЕРАНГ (CRP).

Абсолютным лидером по охвату аудитории в кинотеатрах стал трейлер фантастического проекта ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, который уже вышел в превью-формате на прошлых выходных. Ролик начали крепить к другим проектам еще в 2020 году. В итоге хардлок насчитал сразу 12 картин, самым заметным прикреплением стал ВЕНОМ 2, который принес почти половину просмотров, а также ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА, ОХОТНИК НА МОНСТРОВ, ДЕВЯТАЕВ, КЛАУСТРОФОБЫ 2. Общий потенциальный охват аудитории составил почти 14 млн человек, это больше, чем у других новинок ноября. Среди фильмов 2021 года это пятый показатель после сказки КОНЕК-ГОРБУНОК (23,1 млн), приключенческой ленты КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (23 млн), ДЮНЫ (18 млн) и НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (15,8 млн).

На YouTube три наиболее востребованных ролика фильма принесли 1,5 млн просмотров (на троих у них 34,4 тыс. «лайков», а «дизлайки», напомним, видеохостинг уже не отображает). На «КиноПоиске» по 90 тыс. просмотров набрали два трейлера проекта.

Ролик криминальной драмы ДОМ GUCCI был прикреплен к фильмам ЗЛОЕ, ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ и ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО. За счет этого трейлеру удалось добиться охвата в 800 тыс. человек в кинотеатрах. К этому можно добавить порядка 2,6 млн просмотров трех самых популярных роликов проекта на YouTube (14,6 тыс. «лайков»), а также 35 354 просмотра дублированного трейлера на «КиноПоиске».

У трейлера российского военного проекта ЛЕТЧИК были прикрепления к семи картинам: ЧЕРНОБЫЛЬ, ДЕВЯТАЕВ, БЕНДЕР: НАЧАЛО, G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ, ИВАН ДЕНИСОВИЧ, ДРАКУЛОВ и ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. В результате общий потенциальный охват аудитории составил 3,2 млн зрителей. На YouTube три наиболее востребованных ролика фильма с Петром Федоровым в главной роли дали порядка 1,9 млн просмотров (3,2 тыс. «лайков»). В то время как на «КиноПоиске» основной трейлер посмотрели 21 422 раза.

Еще больше хардлоков зафиксировано у ролика отечественной комедии БУМЕРАНГ. Всего у него было прикрепления к 11 релизам, самым заметным из которых стал ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. В кинотеатрах ролик фильма с Дмитрием Нагиевым, таким образом, увидели почти 7 млн человек. На YouTube у него аккумулировано около 1,2 млн просмотров (7,9 тыс. «лайков»). Еще 38 160 просмотров добавил «КиноПоиск».

30.11.2021 Автор: Дмитрий Некрасов