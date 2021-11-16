Трейлеры новинок уикенда: у «Последней дуэли» ожидаемо самые высокие цифры

Ближайший уикенд в отличие от предыдущих будет наконец-то богат на новинки. В российский прокат выйдет множество фильмов, старт которых был перенесен из-за внезапно объявленного короткого локдауна. Рассмотрим показатели трейлеров таких проектов, как ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS), ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (CRP), ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (WDS) и НЕБО (CP).

Наибольшие показатели охвата ожидаемо продемонстрировала главная новинка уикенда – историческая драма ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ. Трейлер фильма был прикреплен к трем проектам последних месяцев – картинам ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ и ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ. В итоге это дало проекту Ридли Скотта общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах в 4,5 млн человек. К этому можно добавить 2,8 млн просмотров трейлера на трех различных YouTube-каналах (на троих у них 13,3 тыс. «лайков» и 385 «дизлайков») и 49 297 просмотров у дублированного трейлера на «КиноПоиске».

Ролик анимационного проекта ПЛЮШЕВЫЙ БУМ шел хардлоком к четырем картинам, среди которых самыми заметными стали ТОМ И ДЖЕРРИ и недавний КОЩЕЙ. НАЧАЛО. В результате в кинотеатрах трейлер мультфильма могли увидеть более 3,2 млн зрителей. На YouTube три наиболее востребованных ролика картины аккумулировали 223 тыс. просмотров (740 «лайков» и 71 «дизлайк»). А на «КиноПоиске» его посмотрели всего 2 159 раз.

Трейлер фильма ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» прокатчик прикреплял к картине ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ, а также к ВЕЧНЫМ, которые сейчас идут в прокате. Благодаря этому охват ролика нового фильма Уэса Андерсона составил более 600 тыс. человек. На YouTube у трейлера проекта 2,3 млн просмотров (но всего 34 «лайка» и 12 «дизлайков»). В то время как на «КиноПоиске» у него накопилось 111 786 просмотров.

К трем релизам шел хардлоком трейлер российского экшн-фильма НЕБО. Это ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ, СОВРИ МНЕ ПРАВДУ и ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН. За счет этого в кинотеатрах ролик могли увидеть более 200 тыс. зрителей. На трех различных каналах на YouTube трейлер накопил около 2 млн просмотров (24,9 тыс. «лайков» и 3,8 тыс. «дизлайков»), а на «КиноПоиске» у него 17 098 просмотров.

16.11.2021 Автор: Дмитрий Некрасов