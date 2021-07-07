Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 июля


«Черная вдова» с большим преимуществом выиграет уикенд

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕРНАЯ ВДОВА WDS 1900 400 000 000 5 500 550 210 526 -
2 ЛУКА WDS 1500 33 000 000 453 795 22 000 -43
3 КРУЭЛЛА WDS 700 15 000 000 206 271 21 429 -52
4 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА MG 1000 13 000 000 178 768 13 000 -61
5 СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА UPI 1000 12 000 000 165 017 12 000 -64
6 БУГИМЕН EXP 600 9 000 000 123 762 15 000 -
  482 000 000 6 628 163  

Текущий уикенд ознаменуется долгожданным возвращением вселенной Marvel в кинотеатры. Сольный выход на экраны героини Скарлетт Йоханссон в фильме ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) показывает хороший уровень предпродаж и претендует на результат не менее 400 млн рублей за уикенд. Во многом этому поспособствует и отсутствие какой-либо конкуренции как среди новинок на дате, так и среди холдоверов, ведь в последние две недели крупные проекты в прокат не выходили. 

Хоррор БУГИМЕН (EXP) попробует сыграть на контрпрограмировании кинокомиксу, но уровень его событийности крайне мал, чтобы попасть даже в первую пятерку чарта. Скорее всего релиз сможет записать на свой счет порядка 9 млн рублей за четыре дня проката.

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07.07.2021 Автор: БК

Сборы

01—04.07
ЛУКА
WDS
62 551 397
1835
386 868 808
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
UPI
38 253 990
1250
38 253 990
КРУЭЛЛА
WDS
33 750 028
788
711 027 412
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
33 347 194
1104
250 723 091
ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ
VLG
14 797 830
856
53 968 605
БЕНДЕР: НАЧАЛО
CP
9 727 643
1797
42 571 453
ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА
UPI
8 403 683
557
244 410 949
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