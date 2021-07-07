Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 июля

Текущий уикенд ознаменуется долгожданным возвращением вселенной Marvel в кинотеатры. Сольный выход на экраны героини Скарлетт Йоханссон в фильме ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) показывает хороший уровень предпродаж и претендует на результат не менее 400 млн рублей за уикенд. Во многом этому поспособствует и отсутствие какой-либо конкуренции как среди новинок на дате, так и среди холдоверов, ведь в последние две недели крупные проекты в прокат не выходили.

Хоррор БУГИМЕН (EXP) попробует сыграть на контрпрограмировании кинокомиксу, но уровень его событийности крайне мал, чтобы попасть даже в первую пятерку чарта. Скорее всего релиз сможет записать на свой счет порядка 9 млн рублей за четыре дня проката.

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