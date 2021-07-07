Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8−11 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|WDS
|1900
|400 000 000
|5 500 550
|210 526
|-
|2
|ЛУКА
|WDS
|1500
|33 000 000
|453 795
|22 000
|-43
|3
|КРУЭЛЛА
|WDS
|700
|15 000 000
|206 271
|21 429
|-52
|4
|ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
|MG
|1000
|13 000 000
|178 768
|13 000
|-61
|5
|СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
|UPI
|1000
|12 000 000
|165 017
|12 000
|-64
|6
|БУГИМЕН
|EXP
|600
|9 000 000
|123 762
|15 000
|-
|482 000 000
|6 628 163
Текущий уикенд ознаменуется долгожданным возвращением вселенной Marvel в кинотеатры. Сольный выход на экраны героини Скарлетт Йоханссон в фильме ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) показывает хороший уровень предпродаж и претендует на результат не менее 400 млн рублей за уикенд. Во многом этому поспособствует и отсутствие какой-либо конкуренции как среди новинок на дате, так и среди холдоверов, ведь в последние две недели крупные проекты в прокат не выходили.
Хоррор БУГИМЕН (EXP) попробует сыграть на контрпрограмировании кинокомиксу, но уровень его событийности крайне мал, чтобы попасть даже в первую пятерку чарта. Скорее всего релиз сможет записать на свой счет порядка 9 млн рублей за четыре дня проката.
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