Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 июля


«Черная вдова» наверняка продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕРНАЯ ВДОВА WDS 1700 110 000 000 1 485 282 64 706 -58
2 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ UPI 1500 60 000 000 810 154 40 000 -
3 ЛУКА WDS 1000 15 000 000 202 538 15 000 -52
4 ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ VLG 800 15 000 000 202 538 18 750 -
5 ГОРОД ТАЙН EXP 400 8 000 000 108 021 20 000 -
6 БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ CP 1600 7 000 000 94 518 4 375 -
7 КРУЭЛЛА WDS 500 7 000 000 94 518 14 000 -54
  222 000 000 2 997 570  

Скорее всего, лидером третьего уикенда июля вновь станет фантастический боевик ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS), показав падение примерно на 60% и заработав около 110 млн рублей. Как правило блокбастеры вселенной Marvel теряют на второй неделе порядка 70%, но в данном случае отсутствие крупных новинок, которые рассчитаны на ту же целевую аудиторию, должно смягчить падение.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), работающий с 10 июля в формате превью-показов, в свой первый полноценный уикенд должен заработать не меньше 60 млн рублей за четыре дня проката. У проекта хорошая роспись, но, судя по тому же превью, не очень высокий интерес со стороны массового зрителя. Тем не менее, вполне возможно, что новинка может и удивить.

Боевик ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG) не может похвастаться высоким уровнем предпродаж, однако привлекательный жанр и узнаваемый каст картины должны вытянуть его сборы на уровень недавнего схожего проекта прокатчика — ДЕНЬ КУРКА. Впрочем, достаточно сильный феминистический посыл картины может и отпугнуть часть мужской аудитории. Скорее всего, его сборы окажутся в районе 15 млн рублей.

Австралийский триллер ГОРОД ТАЙН (EXP) был обласкан западными критиками и имеет высокую зрительскую оценку, что должно хорошо сказаться на его "сарафане". Но достаточно скромная роспись и невысокий уровень предпродаж намекают, что, скорее всего, фильму не удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей за уикенд.

Вторая часть отечественной дилогии БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) выходит уже без большой рекламной поддержки, которая была у его предшественника. К тому же и роспись в кинотеатрах относительно БЕНДЕРА: НАЧАЛО упала почти в три раза. В связи с этими обстоятельствами и с учетом опыта выпуска подобных дилогий в прошлом, можно предположить, что проект также потеряет примерно две трети бокс-офиса относительно стартовых цифр первой части и запишет на свой счет порядка 7 млн рублей.

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14.07.2021 Автор: БК

Сборы

08—11.07
ЧЕРНАЯ ВДОВА
WDS
294 642 031
1952
294 642 031
ЛУКА
WDS
34 568 589
1323
454 660 279
КРУЭЛЛА
WDS
16 208 786
602
745 215 654
СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА
UPI
14 643 682
1234
72 220 646
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
UPI
14 465 215
1320
14 465 215
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА
MG
11 401 535
525
276 692 800
БУГИМЕН
EXP
8 450 172
861
8 450 172
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