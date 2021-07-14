Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 июля

Скорее всего, лидером третьего уикенда июля вновь станет фантастический боевик ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS), показав падение примерно на 60% и заработав около 110 млн рублей. Как правило блокбастеры вселенной Marvel теряют на второй неделе порядка 70%, но в данном случае отсутствие крупных новинок, которые рассчитаны на ту же целевую аудиторию, должно смягчить падение.

КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), работающий с 10 июля в формате превью-показов, в свой первый полноценный уикенд должен заработать не меньше 60 млн рублей за четыре дня проката. У проекта хорошая роспись, но, судя по тому же превью, не очень высокий интерес со стороны массового зрителя. Тем не менее, вполне возможно, что новинка может и удивить.

Боевик ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG) не может похвастаться высоким уровнем предпродаж, однако привлекательный жанр и узнаваемый каст картины должны вытянуть его сборы на уровень недавнего схожего проекта прокатчика — ДЕНЬ КУРКА. Впрочем, достаточно сильный феминистический посыл картины может и отпугнуть часть мужской аудитории. Скорее всего, его сборы окажутся в районе 15 млн рублей.

Австралийский триллер ГОРОД ТАЙН (EXP) был обласкан западными критиками и имеет высокую зрительскую оценку, что должно хорошо сказаться на его "сарафане". Но достаточно скромная роспись и невысокий уровень предпродаж намекают, что, скорее всего, фильму не удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей за уикенд.

Вторая часть отечественной дилогии БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) выходит уже без большой рекламной поддержки, которая была у его предшественника. К тому же и роспись в кинотеатрах относительно БЕНДЕРА: НАЧАЛО упала почти в три раза. В связи с этими обстоятельствами и с учетом опыта выпуска подобных дилогий в прошлом, можно предположить, что проект также потеряет примерно две трети бокс-офиса относительно стартовых цифр первой части и запишет на свой счет порядка 7 млн рублей.

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14.07.2021 Автор: БК