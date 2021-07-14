Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|WDS
|1700
|110 000 000
|1 485 282
|64 706
|-58
|2
|КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|UPI
|1500
|60 000 000
|810 154
|40 000
|-
|3
|ЛУКА
|WDS
|1000
|15 000 000
|202 538
|15 000
|-52
|4
|ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
|VLG
|800
|15 000 000
|202 538
|18 750
|-
|5
|ГОРОД ТАЙН
|EXP
|400
|8 000 000
|108 021
|20 000
|-
|6
|БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
|CP
|1600
|7 000 000
|94 518
|4 375
|-
|7
|КРУЭЛЛА
|WDS
|500
|7 000 000
|94 518
|14 000
|-54
|222 000 000
|2 997 570
Скорее всего, лидером третьего уикенда июля вновь станет фантастический боевик ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS), показав падение примерно на 60% и заработав около 110 млн рублей. Как правило блокбастеры вселенной Marvel теряют на второй неделе порядка 70%, но в данном случае отсутствие крупных новинок, которые рассчитаны на ту же целевую аудиторию, должно смягчить падение.
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (UPI), работающий с 10 июля в формате превью-показов, в свой первый полноценный уикенд должен заработать не меньше 60 млн рублей за четыре дня проката. У проекта хорошая роспись, но, судя по тому же превью, не очень высокий интерес со стороны массового зрителя. Тем не менее, вполне возможно, что новинка может и удивить.
Боевик ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ (VLG) не может похвастаться высоким уровнем предпродаж, однако привлекательный жанр и узнаваемый каст картины должны вытянуть его сборы на уровень недавнего схожего проекта прокатчика — ДЕНЬ КУРКА. Впрочем, достаточно сильный феминистический посыл картины может и отпугнуть часть мужской аудитории. Скорее всего, его сборы окажутся в районе 15 млн рублей.
Австралийский триллер ГОРОД ТАЙН (EXP) был обласкан западными критиками и имеет высокую зрительскую оценку, что должно хорошо сказаться на его "сарафане". Но достаточно скромная роспись и невысокий уровень предпродаж намекают, что, скорее всего, фильму не удастся преодолеть планку сборов в 8 млн рублей за уикенд.
Вторая часть отечественной дилогии БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (CP) выходит уже без большой рекламной поддержки, которая была у его предшественника. К тому же и роспись в кинотеатрах относительно БЕНДЕРА: НАЧАЛО упала почти в три раза. В связи с этими обстоятельствами и с учетом опыта выпуска подобных дилогий в прошлом, можно предположить, что проект также потеряет примерно две трети бокс-офиса относительно стартовых цифр первой части и запишет на свой счет порядка 7 млн рублей.
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14.07.2021 Автор: БК