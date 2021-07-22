Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 июля

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
|CPP
|1600
|100 000 000
|1 342 462
|62 500
|-
|2
|ВРЕМЯ
|UPI
|1300
|70 000 000
|939 723
|53 846
|-
|3
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|WDS
|1700
|48 000 000
|644 382
|28 235
|-57
|4
|КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|UPI
|1300
|42 000 000
|563 834
|32 308
|-45
|5
|ЛУКА
|WDS
|1000
|14 000 000
|187 945
|14 000
|-37
|274 000 000
|3 678 346
Текущий уикенд подарит кинотеатрам сразу два релиза с достаточно высоким кассовым потенциалом. Лидером проката должен стать фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP). Приквел достаточно популярной в нашей стране франшизы не обладает богатым актерским составом или повышенной событийностью, однако его жанр, бренд и широкая роспись должны позволить релизу на старте заработать порядка 100 млн рублей.
Новый фильм мастера саспенса М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI) заинтересует в первую очередь любителей пощекотать себе нервы, которые могут принести проекту не менее 70 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, если у фильма сложится положительный «сарафан» (что достаточно часто случается с фильмами Шьямалана), то результат картины может удивить еще по ходу уикенда.
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