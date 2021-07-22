Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 июля

Текущий уикенд подарит кинотеатрам сразу два релиза с достаточно высоким кассовым потенциалом. Лидером проката должен стать фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP). Приквел достаточно популярной в нашей стране франшизы не обладает богатым актерским составом или повышенной событийностью, однако его жанр, бренд и широкая роспись должны позволить релизу на старте заработать порядка 100 млн рублей.

Новый фильм мастера саспенса М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI) заинтересует в первую очередь любителей пощекотать себе нервы, которые могут принести проекту не менее 70 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, если у фильма сложится положительный «сарафан» (что достаточно часто случается с фильмами Шьямалана), то результат картины может удивить еще по ходу уикенда.

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