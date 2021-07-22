Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 июля


За лидерство поборются новинки «G.I.Joe. Бросок кобры. Снейк Айз» и «Время»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ CPP 1600 100 000 000 1 342 462 62 500 -
2 ВРЕМЯ UPI 1300 70 000 000 939 723 53 846 -
3 ЧЕРНАЯ ВДОВА WDS 1700 48 000 000 644 382 28 235 -57
4 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ UPI 1300 42 000 000 563 834 32 308 -45
5 ЛУКА WDS 1000 14 000 000 187 945 14 000 -37
  274 000 000 3 678 346  

Текущий уикенд подарит кинотеатрам сразу два релиза с достаточно высоким кассовым потенциалом. Лидером проката должен стать фантастический боевик G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ (CPP). Приквел достаточно популярной в нашей стране франшизы не обладает богатым актерским составом или повышенной событийностью, однако его жанр, бренд и широкая роспись должны позволить релизу на старте заработать порядка 100 млн рублей.

Новый фильм мастера саспенса М. Найта Шьямалана ВРЕМЯ (UPI) заинтересует в первую очередь любителей пощекотать себе нервы, которые могут принести проекту не менее 70 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, если у фильма сложится положительный «сарафан» (что достаточно часто случается с фильмами Шьямалана), то результат картины может удивить еще по ходу уикенда.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15−18 июля

22.07.2021 Автор: Георгий Романов

Сборы

15—18.07
ЧЕРНАЯ ВДОВА
WDS
123 345 700
1889
525 669 044
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
UPI
76 941 079
1622
108 139 941
ЛУКА
WDS
24 674 563
1087
497 161 217
КРУЭЛЛА
WDS
12 525 215
476
767 385 116
БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
CP
11 962 172
760
11 962 172
ГОРОД ТАЙН
EXP
10 029 302
633
10 029 302
ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ
VLG
7 125 784
893
7 125 784
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 