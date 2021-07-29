Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июля − 1 августа


«Круиз по джунглям» наверняка возглавит прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ WDS 2000 150 000 000 2 013 693 75 000 -
2 ВРЕМЯ UPI 1200 75 000 000 1 006 847 62 500 -50
3 КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ UPI 1200 20 000 000 268 492 16 667 -55
4 ЧЕРНАЯ ВДОВА WDS 1500 18 000 000 241 643 12 000 -61
5 G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ CPP 1000 14 000 000 187 945 14 000 -67
6 ЛУКА WDS 700 13 000 000 174 520 18 571 -35
7 ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ EXP 800 8 000 000 107 397 10 000 -
  298 000 000 4 000 537  

В лидеры уикенда безальтернативно выбьется семейная приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Правда предпродажи фильма существенно уступают самому близкому аналогу, другому диснеевскому проекту — КРУЭЛЛА, но широкая роспись и активная рекламная кампания не должны позволить фильму собрать менее 150 млн рублей за уикенд.

Из остальных новинок можно выделить мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), который на превью-показах уже собрал порядка 5 млн рублей, а в текущий уикенд, скорее всего, добавит еще около 8 млн рублей. 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22−25 июля

29.07.2021 Автор: БК

Сборы

22—25.07
ВРЕМЯ
UPI
157 833 687
1429
157 833 687
ЧЕРНАЯ ВДОВА
WDS
51 768 829
1861
633 593 799
G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
CPP
46 160 766
1768
46 160 766
КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
UPI
44 735 518
1621
190 469 204
ЛУКА
WDS
21 821 460
765
532 070 000
КРУЭЛЛА
WDS
8 982 011
373
783 863 157
БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
CP
4 401 176
733
21 221 007
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