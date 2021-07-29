Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июля − 1 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
|WDS
|2000
|150 000 000
|2 013 693
|75 000
|-
|2
|ВРЕМЯ
|UPI
|1200
|75 000 000
|1 006 847
|62 500
|-50
|3
|КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|UPI
|1200
|20 000 000
|268 492
|16 667
|-55
|4
|ЧЕРНАЯ ВДОВА
|WDS
|1500
|18 000 000
|241 643
|12 000
|-61
|5
|G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ. СНЕЙК АЙЗ
|CPP
|1000
|14 000 000
|187 945
|14 000
|-67
|6
|ЛУКА
|WDS
|700
|13 000 000
|174 520
|18 571
|-35
|7
|ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ
|EXP
|800
|8 000 000
|107 397
|10 000
|-
|298 000 000
|4 000 537
В лидеры уикенда безальтернативно выбьется семейная приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Правда предпродажи фильма существенно уступают самому близкому аналогу, другому диснеевскому проекту — КРУЭЛЛА, но широкая роспись и активная рекламная кампания не должны позволить фильму собрать менее 150 млн рублей за уикенд.
Из остальных новинок можно выделить мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), который на превью-показах уже собрал порядка 5 млн рублей, а в текущий уикенд, скорее всего, добавит еще около 8 млн рублей.
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