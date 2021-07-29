Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 июля − 1 августа

В лидеры уикенда безальтернативно выбьется семейная приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS). Правда предпродажи фильма существенно уступают самому близкому аналогу, другому диснеевскому проекту — КРУЭЛЛА, но широкая роспись и активная рекламная кампания не должны позволить фильму собрать менее 150 млн рублей за уикенд.

Из остальных новинок можно выделить мультфильм ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP), который на превью-показах уже собрал порядка 5 млн рублей, а в текущий уикенд, скорее всего, добавит еще около 8 млн рублей.

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