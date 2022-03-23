Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта

Лидером уикенда наверняка станет отечественный мультфильм ФИННИК (CP). Мультфильм показывает очень неплохой уровень предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет заработать порядка 55 млн рублей. Этот результат наверняка позволит ему обойти непотопляемый АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который, впрочем, опять должен показать минимальное падение относительно прошлой недели.

Из остальных новинок 10-миллионный рубеж преодолеет российская комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI).

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23.03.2022 Автор: БК