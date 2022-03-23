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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта


Мультипликационная новинка «Финник» должна возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ФИННИК CP 1500 55 000 000 509 024 36 667 -
2 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1000 40 000 000 370 199 40 000 -16
3 МИСТЕР НОКАУТ WDS 1000 22 000 000 203 609 22 000 -6
4 ХОЧУ ЗАМУЖ CP 1500 20 000 000 185 099 13 333 -14
5 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 500 17 000 000 157 335 34 000 -18
6 ЛУЛУ И БРИГГС PRD 700 13 000 000 120 315 18 571 -17
7 МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА NKI 900 10 000 000 92 550 11 111 -
  177 000 000 1 638 130  

Лидером уикенда наверняка станет отечественный мультфильм ФИННИК (CP). Мультфильм показывает очень неплохой уровень предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет заработать порядка 55 млн рублей. Этот результат наверняка позволит ему обойти непотопляемый АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который, впрочем, опять должен показать минимальное падение относительно прошлой недели. 

Из остальных новинок 10-миллионный рубеж преодолеет российская комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI).

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23.03.2022 Автор: БК