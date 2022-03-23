Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта

Мультипликационная новинка «Финник» должна возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ФИННИК
|CP
|1500
|55 000 000
|509 024
|36 667
|-
|2
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|1000
|40 000 000
|370 199
|40 000
|-16
|3
|МИСТЕР НОКАУТ
|WDS
|1000
|22 000 000
|203 609
|22 000
|-6
|4
|ХОЧУ ЗАМУЖ
|CP
|1500
|20 000 000
|185 099
|13 333
|-14
|5
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|WDS
|500
|17 000 000
|157 335
|34 000
|-18
|6
|ЛУЛУ И БРИГГС
|PRD
|700
|13 000 000
|120 315
|18 571
|-17
|7
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|NKI
|900
|10 000 000
|92 550
|11 111
|-
|177 000 000
|1 638 130
Лидером уикенда наверняка станет отечественный мультфильм ФИННИК (CP). Мультфильм показывает очень неплохой уровень предпродаж, поэтому осторожно предположим, что он сможет заработать порядка 55 млн рублей. Этот результат наверняка позволит ему обойти непотопляемый АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который, впрочем, опять должен показать минимальное падение относительно прошлой недели.
Из остальных новинок 10-миллионный рубеж преодолеет российская комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (NKI).
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23.03.2022 Автор: БК