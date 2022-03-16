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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта


«Доктор Свисток» станет главной новинкой уикенда

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1000 40 000 000 344 590 40 000 -27
2 ХОЧУ ЗАМУЖ CP 1500 26 000 000 223 983 17 333 -32
3 МИСТЕР НОКАУТ WDS 1400 23 000 000 198 139 16 429 -19
4 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 600 20 000 000 172 295 33 333 -23
5 ДОКТОР СВИСТОК CRP 1600 18 000 000 155 065 11 250 -
6 НАЕМНИК MD 1400 15 000 000 129 221 10 714 -34
7 ЛУЛУ И БРИГГС PRD 900 13 000 000 111 992 14 444 -40
8 ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ MD 600 10 000 000 86 147 16 667 -
  165 000 000 1 421 433  

Предстоящий уикенд может стать самым слабым в отечественном прокате с начала года. Голливудские холдоверы уже серьезно подвыдохлись, а новинки вряд ли смогут привлечь на свои сеансы большое количество людей. 

Лучшей из них должна стать российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP), которая получила хорошую роспись, и, несмотря на не самые выдающиеся предпродажи, должна освоить не менее 18 млн рублей за четыре дня проката.

Триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD) также должен попасть в топ-10 уикенда, правда его результат может не превысить 10 млн рублей.

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16.03.2022 Автор: БК