Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта

«Доктор Свисток» станет главной новинкой уикенда
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|1000
|40 000 000
|344 590
|40 000
|-27
|2
|ХОЧУ ЗАМУЖ
|CP
|1500
|26 000 000
|223 983
|17 333
|-32
|3
|МИСТЕР НОКАУТ
|WDS
|1400
|23 000 000
|198 139
|16 429
|-19
|4
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|WDS
|600
|20 000 000
|172 295
|33 333
|-23
|5
|ДОКТОР СВИСТОК
|CRP
|1600
|18 000 000
|155 065
|11 250
|-
|6
|НАЕМНИК
|MD
|1400
|15 000 000
|129 221
|10 714
|-34
|7
|ЛУЛУ И БРИГГС
|PRD
|900
|13 000 000
|111 992
|14 444
|-40
|8
|ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ
|MD
|600
|10 000 000
|86 147
|16 667
|-
|165 000 000
|1 421 433
Предстоящий уикенд может стать самым слабым в отечественном прокате с начала года. Голливудские холдоверы уже серьезно подвыдохлись, а новинки вряд ли смогут привлечь на свои сеансы большое количество людей.
Лучшей из них должна стать российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP), которая получила хорошую роспись, и, несмотря на не самые выдающиеся предпродажи, должна освоить не менее 18 млн рублей за четыре дня проката.
Триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD) также должен попасть в топ-10 уикенда, правда его результат может не превысить 10 млн рублей.
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16.03.2022 Автор: БК