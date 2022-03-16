Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта

Предстоящий уикенд может стать самым слабым в отечественном прокате с начала года. Голливудские холдоверы уже серьезно подвыдохлись, а новинки вряд ли смогут привлечь на свои сеансы большое количество людей.

Лучшей из них должна стать российская комедия ДОКТОР СВИСТОК (CRP), которая получила хорошую роспись, и, несмотря на не самые выдающиеся предпродажи, должна освоить не менее 18 млн рублей за четыре дня проката.

Триллер ФЛИРТ С ДЬЯВОЛОМ (MD) также должен попасть в топ-10 уикенда, правда его результат может не превысить 10 млн рублей.

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16.03.2022 Автор: БК