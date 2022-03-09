Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 марта

Без мейджорских релизов главной новинкой уикенда станет боевик с Крисом Пайном в главной роли НАЕМНИК (МД). Несмотря на низкий уровень предпродаж, у проекта достатоно широкая роспись чтобы преодолеть отметку в 10 млн рублей. Впрочем, не исключено, что картина еще сможет удивить кинотеатры — в нынешней ситуации однозначно что-то утверждать однозначно достаточно сложно.

Первая пятерка релизов должна в точности повторить порядок прошлой недели.



Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта

09.03.2022 Автор: БК