Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 марта

Единственной крупной новинкой уикенда станет боевик «Наемник»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|1200
|50 000 000
|484 262
|41 667
|-
|2
|ХОЧУ ЗАМУЖ
|CP
|1700
|40 000 000
|387 409
|23 529
|-
|3
|МИСТЕР НОКАУТ
|WDS
|1800
|35 000 000
|338 983
|19 444
|12
|4
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|WDS
|800
|30 000 000
|290 557
|37 500
|1
|5
|ЛУЛУ И БРИГГС
|PRD
|1200
|25 000 000
|242 131
|20 833
|3
|6
|КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ
|VLG
|1300
|18 000 000
|174 334
|13 846
|47
|7
|НАЕМНИК
|MD
|1000
|10 000 000
|96 852
|10 000
|-
|208 000 000
|2 014 528
Без мейджорских релизов главной новинкой уикенда станет боевик с Крисом Пайном в главной роли НАЕМНИК (МД). Несмотря на низкий уровень предпродаж, у проекта достатоно широкая роспись чтобы преодолеть отметку в 10 млн рублей. Впрочем, не исключено, что картина еще сможет удивить кинотеатры — в нынешней ситуации однозначно что-то утверждать однозначно достаточно сложно.
Первая пятерка релизов должна в точности повторить порядок прошлой недели.
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта
09.03.2022 Автор: БК