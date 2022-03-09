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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 марта


Единственной крупной новинкой уикенда станет боевик «Наемник»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1200 50 000 000 484 262 41 667 -
2 ХОЧУ ЗАМУЖ CP 1700 40 000 000 387 409 23 529 -
3 МИСТЕР НОКАУТ WDS 1800 35 000 000 338 983 19 444 12
4 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 800 30 000 000 290 557 37 500 1
5 ЛУЛУ И БРИГГС PRD 1200 25 000 000 242 131 20 833 3
6 КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ VLG 1300 18 000 000 174 334 13 846 47
7 НАЕМНИК MD 1000 10 000 000 96 852 10 000 -
  208 000 000 2 014 528  

Без мейджорских релизов главной новинкой уикенда станет боевик с Крисом Пайном в главной роли НАЕМНИК (МД). Несмотря на низкий уровень предпродаж, у проекта достатоно широкая роспись чтобы преодолеть отметку в 10 млн рублей. Впрочем, не исключено, что картина еще сможет удивить кинотеатры — в нынешней ситуации однозначно что-то утверждать однозначно достаточно сложно.

Первая пятерка релизов должна в точности повторить порядок прошлой недели. 
 

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09.03.2022 Автор: БК