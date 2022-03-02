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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта


Лучшей новинкой станет комедия «Хочу замуж»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1600 55 000 000 55 000 000 34 375 -54
2 ХОЧУ ЗАМУЖ CP 1200 50 000 000 50 000 000 41 667 -
3 МИСТЕР НОКАУТ WDS 1800 30 000 000 30 000 000 16 667 -49
4 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 1600 25 000 000 25 000 000 15 625 -53
5 ЛУЛУ И БРИГГС PRD 800 17 000 000 17 000 000 21 250 -57
6 ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ MG 1000 15 000 000 15 000 000 15 000 -
7 КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ VLG 1300 11 000 000 11 000 000 8 462 -65
  203 000 000 203 000 000  

В предстоящий уикенд, который помимо того, что лишился своего главного релиза, фильма БЭТМЕН, будет лишь один выходной день в воскресенье. Выходные 7 и 8 марта в данный прогноз не входят. 

Лучшей из новинок должна стать российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP). Очевидно, что главным предложением релиз станет как раз в праздничный международный женский день, но вполне вероятно, что он может занять лидерскую позицию и в текущий уикенд. Осторожно предположим, что картина сможет заработать порядка 50 млн рублей.

Мультфильму ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG) с рабочей субботой также придется достаточно тяжело, ведь семейный контент начинает работать именно в выходные дни. Тем не менее, анимационный релиз вполне способен записать на свой счет порядка 15 млн рублей за четыре дня проката. 

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02.03.2022 Автор: БК