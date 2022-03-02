Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта

Лучшей новинкой станет комедия «Хочу замуж»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|1600
|55 000 000
|55 000 000
|34 375
|-54
|2
|ХОЧУ ЗАМУЖ
|CP
|1200
|50 000 000
|50 000 000
|41 667
|-
|3
|МИСТЕР НОКАУТ
|WDS
|1800
|30 000 000
|30 000 000
|16 667
|-49
|4
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|WDS
|1600
|25 000 000
|25 000 000
|15 625
|-53
|5
|ЛУЛУ И БРИГГС
|PRD
|800
|17 000 000
|17 000 000
|21 250
|-57
|6
|ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
|MG
|1000
|15 000 000
|15 000 000
|15 000
|-
|7
|КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ
|VLG
|1300
|11 000 000
|11 000 000
|8 462
|-65
|203 000 000
|203 000 000
В предстоящий уикенд, который помимо того, что лишился своего главного релиза, фильма БЭТМЕН, будет лишь один выходной день в воскресенье. Выходные 7 и 8 марта в данный прогноз не входят.
Лучшей из новинок должна стать российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP). Очевидно, что главным предложением релиз станет как раз в праздничный международный женский день, но вполне вероятно, что он может занять лидерскую позицию и в текущий уикенд. Осторожно предположим, что картина сможет заработать порядка 50 млн рублей.
Мультфильму ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG) с рабочей субботой также придется достаточно тяжело, ведь семейный контент начинает работать именно в выходные дни. Тем не менее, анимационный релиз вполне способен записать на свой счет порядка 15 млн рублей за четыре дня проката.
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02.03.2022 Автор: БК