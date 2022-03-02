Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта

В предстоящий уикенд, который помимо того, что лишился своего главного релиза, фильма БЭТМЕН, будет лишь один выходной день в воскресенье. Выходные 7 и 8 марта в данный прогноз не входят.

Лучшей из новинок должна стать российская комедия ХОЧУ ЗАМУЖ (CP). Очевидно, что главным предложением релиз станет как раз в праздничный международный женский день, но вполне вероятно, что он может занять лидерскую позицию и в текущий уикенд. Осторожно предположим, что картина сможет заработать порядка 50 млн рублей.

Мультфильму ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MG) с рабочей субботой также придется достаточно тяжело, ведь семейный контент начинает работать именно в выходные дни. Тем не менее, анимационный релиз вполне способен записать на свой счет порядка 15 млн рублей за четыре дня проката.

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02.03.2022 Автор: БК