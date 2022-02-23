Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 февраля

Третий уикенд подряд в отечественном прокате продолжит лидировать приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз должен пополнить свою копилку ещё на 150 млн рублей, что фактически гарантирует ему взятие миллиардного рубежа уже на следующей неделе.

Лучшей из новинок должна стать спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS). 23 февраля фильм Артема Михалкова уже заработал 26 млн рублей, поэтому за следующие четыре дня проката он может записать на свой счет еще порядка 60 млн рублей.

Драма ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) c Ченнингом Татумом также показала неплохую заполняемость в праздничную среду, и вполне может претендовать на 40 млн рублей по итогу всего уикенда. Впрочем, при положительном "сарафане" эта цифра может оказаться и выше.

Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) скорее всего повторит результат прошлогоднего анимационого проекта прокатчика ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ и сможет освоить за четыре дня проката около 35 млн рублей.

Отечественный праздничый альманах ПАПЫ (NKI) не смог впечатлить своим результатом в День Защитника Отечества, однако у проекта впечатляющий актерский состав и любимый среди региональной публики жанр, поэтому его касса сможет достичь отметки в 25 млн рублей.

Еще две новинки уикенда, мюзикл СИРАНО (UPI) и боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG), показывают низкий уровень ожидания и скорее всего заработают порядка 10 млн рублей за четырехдневку.



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