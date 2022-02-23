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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 февраля


«Анчартед: На картах не значится» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1500 150 000 000 1 999 733 100 000 -35
2 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 1500 75 000 000 999 867 50 000 -37
3 МИСТЕР НОКАУТ WDS 2000 60 000 000 799 893 30 000 -
4 ЛУЛУ И БРИГГС PRD 1000 40 000 000 533 262 40 000 -
5 КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ VLG 1200 35 000 000 466 604 29 167 -
6 ПАПЫ NKI 1000 25 000 000 333 289 25 000 -
7 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН CP 1700 24 000 000 319 957 14 118 -53
8 ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ CP 1500 18 000 000 239 968 12 000 -41
9 НЕПОСЛУШНИК CRP 1000 18 000 000 239 968 18 000 -53
10 ИГРА ТЕНЕЙ MG 1000 10 000 000 133 316 10 000 -
11 СИРАНО UPI 700 10 000 000 133 316 14 286 -
  465 000 000 6 199 173  

Третий уикенд подряд в отечественном прокате продолжит лидировать приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Релиз должен пополнить свою копилку ещё на 150 млн рублей, что фактически гарантирует ему взятие миллиардного рубежа уже на следующей неделе.

Лучшей из новинок должна стать спортивная драма МИСТЕР НОКАУТ (WDS). 23 февраля фильм Артема Михалкова уже заработал 26 млн рублей, поэтому за следующие четыре дня проката он может записать на свой счет еще порядка 60 млн рублей.

Драма ЛУЛУ И БРИГГС (PRD) c Ченнингом Татумом также показала неплохую заполняемость в праздничную среду, и вполне может претендовать на 40 млн рублей по итогу всего уикенда. Впрочем, при положительном "сарафане" эта цифра может оказаться и выше. 

Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ (VLG) скорее всего повторит результат прошлогоднего анимационого проекта прокатчика ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ и сможет освоить за четыре дня проката около 35 млн рублей.

Отечественный праздничый альманах ПАПЫ (NKI) не смог впечатлить своим результатом в День Защитника Отечества, однако у проекта впечатляющий актерский состав и любимый среди региональной публики жанр, поэтому его касса сможет достичь отметки в 25 млн рублей.

Еще две новинки уикенда, мюзикл СИРАНО (UPI) и боевик ИГРА ТЕНЕЙ (MG), показывают низкий уровень ожидания и скорее всего заработают порядка 10 млн рублей за четырехдневку.

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