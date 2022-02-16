top banner

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 февраля


В лидерах останется «Анчартед: На картах не значится»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ SPPR 1500 180 000 000 2 406 417 120 000 -45
2 СМЕРТЬ НА НИЛЕ WDS 1700 90 000 000 1 203 209 52 941 -49
3 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН CP 1400 70 000 000 935 829 50 000 -
4 НЕПОСЛУШНИК CRP 1800 35 000 000 467 914 19 444 -44
5 ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ CRP 1500 30 000 000 401 070 20 000 -
6 ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ UPI 900 23 000 000 307 487 25 556 -39
7 ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ SPPR 600 20 000 000 267 380 33 333 -
8 ПАДЕНИЕ ЛУНЫ CP 1000 10 000 000 133 690 10 000 -65
  458 000 000 6 122 995  

Предстоящий уикенд ознаменуется сразу тремя достаточно крупными отечественными новинками, но лидером останется приключенческий фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который благодаря умеренному падению освоит не менее 180 млн рублей.

Лучшей из новинок должен стать спортивный байопик ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP). У проекта хороший уровень предпродаж и широкая роспись, которые позволят ему заработать порядка 70 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, широкая рекламная кампания при поддержке Первого канала может позволить картине приятно удивить кинотеатры.

Военная драма ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP) получила гораздо меньшую роспись, которая, скорее всего, не повзолит фильму Андрея Кравчука выступить на уровне ближайшего аналога, еще одного проекта про события Сирийской войны, боевика НЕБО. Осторожно предположим, что ему покорится отметка в 30 млн рублей.

Анимационный релиз ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR), судя по уровню ожидания и предпродажам, выступит на уровне схожих отечественых мультфильмов последних лет и запишет на свой счет около 20 млн рублей к концу уикенда.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 февраля

16.02.2022 Автор: БК