Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 февраля

Предстоящий уикенд ознаменуется сразу тремя достаточно крупными отечественными новинками, но лидером останется приключенческий фильм АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR), который благодаря умеренному падению освоит не менее 180 млн рублей.

Лучшей из новинок должен стать спортивный байопик ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (CP). У проекта хороший уровень предпродаж и широкая роспись, которые позволят ему заработать порядка 70 млн рублей за четыре дня проката. Впрочем, широкая рекламная кампания при поддержке Первого канала может позволить картине приятно удивить кинотеатры.

Военная драма ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (CRP) получила гораздо меньшую роспись, которая, скорее всего, не повзолит фильму Андрея Кравчука выступить на уровне ближайшего аналога, еще одного проекта про события Сирийской войны, боевика НЕБО. Осторожно предположим, что ему покорится отметка в 30 млн рублей.

Анимационный релиз ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ (SPPR), судя по уровню ожидания и предпродажам, выступит на уровне схожих отечественых мультфильмов последних лет и запишет на свой счет около 20 млн рублей к концу уикенда.

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