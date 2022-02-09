Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 февраля

Грядущий уикенд ознаменуется выходом сразу трех крупных мейджорских релизов. Судя по предпродажам, лидером уикенда может стать приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Основанный на популярной видеоигре фильм претендует на кассу в районе 280-300 млн рублей, правда, не исключено, что фанатский ажиотаж по ходу уикенда спадет, и эта сумма окажется несколько меньше ожидаемого.

Экранизация известного романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS) также показывает достаточно высокий уровень предпродаж и вполне может заработать за четыре дня проката 230-250 млн рублей. Этого может не хватить, чтобы побороться за первую строчку чарта, но совсем исключать подобный поворот событий также не стоит.

Романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI) вряд ли сможет удивить своими сборами с такими сильными конкурентами на дате. Кроме того, День святого Валентина — дата, когда подобные релизы работают лучше всего — в этом году выпал на понедельник, который в прогноз уикенда не попадает. Осторожно предположим, что картине с Дженифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях покорится отметка в 70 млн рублей.

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09.02.2022 Автор: БК