Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 февраля

За лидерство поборются «Анчартед: На картах не значится» и «Смерть на Ниле»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|SPPR
|1700
|280 000 000
|3 661 088
|164 706
|-
|2
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|WDS
|2000
|240 000 000
|3 138 075
|120 000
|-
|3
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
|UPI
|800
|70 000 000
|915 272
|87 500
|-
|4
|ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
|CP
|1500
|55 000 000
|719 142
|36 667
|-60
|5
|НЕПОСЛУШНИК
|CRP
|1800
|45 000 000
|588 389
|25 000
|-49
|6
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|WDS
|500
|15 000 000
|196 130
|30 000
|-54
|705 000 000
|9 218 096
Грядущий уикенд ознаменуется выходом сразу трех крупных мейджорских релизов. Судя по предпродажам, лидером уикенда может стать приключенческий боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (SPPR). Основанный на популярной видеоигре фильм претендует на кассу в районе 280-300 млн рублей, правда, не исключено, что фанатский ажиотаж по ходу уикенда спадет, и эта сумма окажется несколько меньше ожидаемого.
Экранизация известного романа Агаты Кристи СМЕРТЬ НА НИЛЕ (WDS) также показывает достаточно высокий уровень предпродаж и вполне может заработать за четыре дня проката 230-250 млн рублей. Этого может не хватить, чтобы побороться за первую строчку чарта, но совсем исключать подобный поворот событий также не стоит.
Романтическая комедия ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ (UPI) вряд ли сможет удивить своими сборами с такими сильными конкурентами на дате. Кроме того, День святого Валентина — дата, когда подобные релизы работают лучше всего — в этом году выпал на понедельник, который в прогноз уикенда не попадает. Осторожно предположим, что картине с Дженифер Лопес и Оуэном Уилсоном в главных ролях покорится отметка в 70 млн рублей.
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09.02.2022 Автор: БК