Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 февраля

Чарт возглавит фантастический боевик «Падение луны»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
|CP
|1600
|160 000 000
|2 026 856
|100 000
|-
|2
|НЕПОСЛУШНИК
|CRP
|1500
|50 000 000
|633 392
|33 333
|-
|3
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|WDS
|600
|23 000 000
|291 361
|38 333
|-60
|4
|ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА
|SPPR
|800
|20 000 000
|253 357
|25 000
|-
|5
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|WDS
|1000
|15 000 000
|190 018
|15 000
|-61
|6
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|600
|15 000 000
|190 018
|25 000
|-54
|7
|ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ
|VLG
|500
|15 000 000
|190 018
|30 000
|-
|8
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|1000
|13 000 000
|164 682
|13 000
|-53
|311 000 000
|3 939 701
Главным релизом первого февральского уикенда станет долгожданный проект Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). Проект может рассчитывать на старт в районе 160 млн рублей, учитывая широкую роспись и уровень предпродаж. Впрочем, в данном случае не стоит забывать про достаточно сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, так что эта цифра может быть несколько ниже в итоге.
Сразу две отечественные комедии будут конкурировать друг с другом за целевую аудиторию. Проект НЕПОСЛУШНИК (CRP) с Виктором Хориняком в главной роли может освоить за 4 дня проката порядка 50 млн рублей. А вот ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR), несмотря на обилие наружной рекламы в столице, пока похвастаться уровнем предпродаж не может. Скорее всего его старт окажется в районе 20 млн рублей за уикенд.
Новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) должен выступить на уровне предыдущих работ режиссера и заработать к концу недели приблизительно 15 млн рублей.
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02.02.2022 Автор: БК