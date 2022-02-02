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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 февраля


Чарт возглавит фантастический боевик «Падение луны»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПАДЕНИЕ ЛУНЫ CP 1600 160 000 000 2 026 856 100 000 -
2 НЕПОСЛУШНИК CRP 1500 50 000 000 633 392 33 333 -
3 АЛЛЕЯ КОШМАРОВ WDS 600 23 000 000 291 361 38 333 -60
4 ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА SPPR 800 20 000 000 253 357 25 000 -
5 KING'S MAN: НАЧАЛО WDS 1000 15 000 000 190 018 15 000 -61
6 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 600 15 000 000 190 018 25 000 -54
7 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ VLG 500 15 000 000 190 018 30 000 -
8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 1000 13 000 000 164 682 13 000 -53
  311 000 000 3 939 701  

Главным релизом первого февральского уикенда станет долгожданный проект Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). Проект может рассчитывать на старт в районе 160 млн рублей, учитывая широкую роспись и уровень предпродаж. Впрочем, в данном случае не стоит забывать про достаточно сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, так что эта цифра может быть несколько ниже в итоге.

Сразу две отечественные комедии будут конкурировать друг с другом за целевую аудиторию. Проект НЕПОСЛУШНИК (CRP)  с Виктором Хориняком в главной роли может освоить за 4 дня проката порядка 50 млн рублей. А вот ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR), несмотря на обилие наружной рекламы в столице, пока похвастаться уровнем предпродаж не может. Скорее всего его старт окажется в районе 20 млн рублей за уикенд. 

Новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) должен выступить на уровне предыдущих работ режиссера и заработать к концу недели приблизительно 15 млн рублей.

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02.02.2022 Автор: БК