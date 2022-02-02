Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 февраля

Главным релизом первого февральского уикенда станет долгожданный проект Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP). Проект может рассчитывать на старт в районе 160 млн рублей, учитывая широкую роспись и уровень предпродаж. Впрочем, в данном случае не стоит забывать про достаточно сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, так что эта цифра может быть несколько ниже в итоге.

Сразу две отечественные комедии будут конкурировать друг с другом за целевую аудиторию. Проект НЕПОСЛУШНИК (CRP) с Виктором Хориняком в главной роли может освоить за 4 дня проката порядка 50 млн рублей. А вот ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR), несмотря на обилие наружной рекламы в столице, пока похвастаться уровнем предпродаж не может. Скорее всего его старт окажется в районе 20 млн рублей за уикенд.

Новый фильм Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG) должен выступить на уровне предыдущих работ режиссера и заработать к концу недели приблизительно 15 млн рублей.

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02.02.2022 Автор: БК