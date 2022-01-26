Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 января

Последний уикенд января рискует стать одним из самых слабых в году. Этому поспособствует как обострение эпидемии коронавируса в стране, так и достаточно скудный репертуар. Единственной крупной новинкой уикенда должен стать независимый мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2 (MG), который пока идет претендует на старт в 35 млн рублей, что вполне позволит ему возглавить прокат к концу уикенда.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 января

26.01.2022 Автор: БК