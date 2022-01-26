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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 января


В лидеры может вырваться мультфильм «Мы – монстры! 2»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МЫ – МОНСТРЫ 2 MG 1500 35 000 000 455 314 23 333 -
2 АЛЛЕЯ КОШМАРОВ WDS 600 33 000 000 429 296 55 000 -51
3 KING'S MAN: НАЧАЛО WDS 1500 26 000 000 338 233 17 333 -60
4 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 1200 25 000 000 325 224 20 833 -48
5 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 700 25 000 000 325 224 35 714 -44
6 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI 800 23 000 000 299 206 28 750 -35
7 КРИК CPP 1500 18 000 000 234 162 12 000 -56
  185 000 000 2 406 661  

Последний уикенд января рискует стать одним из самых слабых в году. Этому поспособствует как обострение эпидемии коронавируса в стране, так и достаточно скудный репертуар. Единственной крупной новинкой уикенда должен стать независимый мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2 (MG), который пока идет претендует на старт в 35 млн рублей, что вполне позволит ему возглавить прокат к концу уикенда.

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26.01.2022 Автор: БК