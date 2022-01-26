Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 января

В лидеры может вырваться мультфильм «Мы – монстры! 2»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|МЫ – МОНСТРЫ 2
|MG
|1500
|35 000 000
|455 314
|23 333
|-
|2
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|WDS
|600
|33 000 000
|429 296
|55 000
|-51
|3
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|WDS
|1500
|26 000 000
|338 233
|17 333
|-60
|4
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|1200
|25 000 000
|325 224
|20 833
|-48
|5
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|700
|25 000 000
|325 224
|35 714
|-44
|6
|ЗВЕРОПОЙ 2
|UPI
|800
|23 000 000
|299 206
|28 750
|-35
|7
|КРИК
|CPP
|1500
|18 000 000
|234 162
|12 000
|-56
|185 000 000
|2 406 661
Последний уикенд января рискует стать одним из самых слабых в году. Этому поспособствует как обострение эпидемии коронавируса в стране, так и достаточно скудный репертуар. Единственной крупной новинкой уикенда должен стать независимый мультфильм МЫ – МОНСТРЫ! 2 (MG), который пока идет претендует на старт в 35 млн рублей, что вполне позволит ему возглавить прокат к концу уикенда.
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26.01.2022 Автор: БК