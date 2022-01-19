Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 января

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры большими сборами. Лидировать продолжит фильм Мэтью Вона KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который, вероятно, покажет умеренное падение и заработает порядка 80 млн рублей.



Лучшей из новинок должен стать нуар Гильермо Дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS). Фильм показал неплохой для жанра уровень предпродаж и претендует на кассу в размере 60 млн рублей за четыре дня проката.



Вторая крупная новинка недели, боевик КОД 355 (CP), напротив похвастать предпродажами не может. Впрочем, широкая роспись и богатый актерский состав сделают свое дело, и проект не останется незамеченным. Рискнем предположить, что картине с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус в главных ролях покорится отметка в 30 млн рублей.



Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей за уикенд.



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19.01.2022 Автор: БК