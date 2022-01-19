Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 января

Лучшей из новинок станет новый фильм Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|WDS
|1700
|80 000 000
|1 073 393
|47 059
|-48
|2
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|WDS
|700
|60 000 000
|805 045
|85 714
|-
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|1600
|50 000 000
|670 871
|31 250
|-47
|4
|КРИК
|CPP
|1500
|45 000 000
|603 784
|30 000
|-51
|5
|КОД 355
|CP
|1400
|30 000 000
|402 522
|21 429
|-
|6
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|800
|30 000 000
|402 522
|37 500
|-55
|7
|ЗВЕРОПОЙ 2
|UPI
|1500
|25 000 000
|335 435
|16 667
|-50
|8
|ЧЕМПИОН МИРА
|CP
|1500
|16 000 000
|214 679
|10 667
|-52
|336 000 000
|4 508 252
Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры большими сборами. Лидировать продолжит фильм Мэтью Вона KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который, вероятно, покажет умеренное падение и заработает порядка 80 млн рублей.
Лучшей из новинок должен стать нуар Гильермо Дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS). Фильм показал неплохой для жанра уровень предпродаж и претендует на кассу в размере 60 млн рублей за четыре дня проката.
Вторая крупная новинка недели, боевик КОД 355 (CP), напротив похвастать предпродажами не может. Впрочем, широкая роспись и богатый актерский состав сделают свое дело, и проект не останется незамеченным. Рискнем предположить, что картине с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус в главных ролях покорится отметка в 30 млн рублей.
Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей за уикенд.
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19.01.2022 Автор: БК