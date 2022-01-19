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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 января


Лучшей из новинок станет новый фильм Гильермо Дель Торо «Аллея кошмаров»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 KING'S MAN: НАЧАЛО WDS 1700 80 000 000 1 073 393 47 059 -48
2 АЛЛЕЯ КОШМАРОВ WDS 700 60 000 000 805 045 85 714 -
3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 1600 50 000 000 670 871 31 250 -47
4 КРИК CPP 1500 45 000 000 603 784 30 000 -51
5 КОД 355 CP 1400 30 000 000 402 522 21 429 -
6 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 800 30 000 000 402 522 37 500 -55
7 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI 1500 25 000 000 335 435 16 667 -50
8 ЧЕМПИОН МИРА CP 1500 16 000 000 214 679 10 667 -52
  336 000 000 4 508 252  

Предстоящий уикенд не порадует кинотеатры большими сборами. Лидировать продолжит фильм Мэтью Вона KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который, вероятно, покажет умеренное падение и заработает порядка 80 млн рублей.

Лучшей из новинок должен стать нуар Гильермо Дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (WDS). Фильм показал неплохой для жанра уровень предпродаж  и претендует на кассу в размере 60 млн рублей за четыре дня проката.

Вторая крупная новинка недели, боевик КОД 355 (CP), напротив похвастать предпродажами не может. Впрочем, широкая роспись и богатый актерский состав сделают свое дело, и проект не останется незамеченным. Рискнем предположить, что картине с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус в главных ролях покорится отметка в 30 млн рублей.

Остальные новинки рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и вряд ли смогут преодолеть планку сборов в 10 млн рублей за уикенд.

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19.01.2022 Автор: БК