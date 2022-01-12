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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 января


«King's Man: Начало» вырвется в лидеры

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 KING'S MAN: НАЧАЛО WDS 2000 200 000 000 2 692 152 100 000 -
2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 2000 80 000 000 1 076 861 40 000 -83
3 КРИК CPP 1800 80 000 000 1 076 861 44 444 -
4 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 1500 65 000 000 874 950 43 333 -72
5 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI 1700 40 000 000 538 430 23 529 -78
6 ЧЕМПИОН МИРА CP 1500 33 000 000 444 205 22 000 -71
7 ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ SPPR 1700 22 000 000 296 137 12 941 -80
8 СВИНГЕРЫ VLG 800 12 000 000 161 529 15 000 -75
9 ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА UPI 250 10 000 000 134 608 40 000 -
  542 000 000 7 295 733  

Первый постпраздничный уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу трех мейджорских релизов с разным кассовым потенциалом.

Лидером уикенда должен стать кинокомикс KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который по сути является приквелом основной истории, рассказанной в первых двух фильмах франшизы. Этот факт и смена актерского состава наверняка повлияют на стартовые сборы проекта, которые, скорее всего, окажутся на уровне первого фильма, вышедшего в 2015 году, и составят 200 млн рублей. 

Перезапуск культового слэшера КРИК (CPP) показывает высокий уровень предпродаж, однако стоит учесть, что у фильма сильная фанатская составляющая, поэтому его результаты могут быть несколько ниже, чем нам обещают предпродажные цифры. Результат проекта наверняка будет схож с показателями другого хоррор-ребута прокатчика ПИЛА: СПИРАЛЬ и составит порядка 80 млн рублей за четыре дня проката.

Новый проект культового режиссера Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI) также вызывает сильную заинтересованность у целевой аудитории, которая все же не столь широка, как хотелось бы. Осторожно предположим, что релизу покорятся 10 млн рублей в первый уикенд, что станет лучшим стартом в России для работ знаменитого постановщика. 

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12.01.2022 Автор: БК