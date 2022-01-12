Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 января

«King's Man: Начало» вырвется в лидеры
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|WDS
|2000
|200 000 000
|2 692 152
|100 000
|-
|2
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|2000
|80 000 000
|1 076 861
|40 000
|-83
|3
|КРИК
|CPP
|1800
|80 000 000
|1 076 861
|44 444
|-
|4
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|1500
|65 000 000
|874 950
|43 333
|-72
|5
|ЗВЕРОПОЙ 2
|UPI
|1700
|40 000 000
|538 430
|23 529
|-78
|6
|ЧЕМПИОН МИРА
|CP
|1500
|33 000 000
|444 205
|22 000
|-71
|7
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|SPPR
|1700
|22 000 000
|296 137
|12 941
|-80
|8
|СВИНГЕРЫ
|VLG
|800
|12 000 000
|161 529
|15 000
|-75
|9
|ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА
|UPI
|250
|10 000 000
|134 608
|40 000
|-
|542 000 000
|7 295 733
Первый постпраздничный уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу трех мейджорских релизов с разным кассовым потенциалом.
Лидером уикенда должен стать кинокомикс KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который по сути является приквелом основной истории, рассказанной в первых двух фильмах франшизы. Этот факт и смена актерского состава наверняка повлияют на стартовые сборы проекта, которые, скорее всего, окажутся на уровне первого фильма, вышедшего в 2015 году, и составят 200 млн рублей.
Перезапуск культового слэшера КРИК (CPP) показывает высокий уровень предпродаж, однако стоит учесть, что у фильма сильная фанатская составляющая, поэтому его результаты могут быть несколько ниже, чем нам обещают предпродажные цифры. Результат проекта наверняка будет схож с показателями другого хоррор-ребута прокатчика ПИЛА: СПИРАЛЬ и составит порядка 80 млн рублей за четыре дня проката.
Новый проект культового режиссера Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI) также вызывает сильную заинтересованность у целевой аудитории, которая все же не столь широка, как хотелось бы. Осторожно предположим, что релизу покорятся 10 млн рублей в первый уикенд, что станет лучшим стартом в России для работ знаменитого постановщика.
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12.01.2022 Автор: БК