Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 января

Первый постпраздничный уикенд ознаменуется выходом в прокат сразу трех мейджорских релизов с разным кассовым потенциалом.

Лидером уикенда должен стать кинокомикс KING'S MAN: НАЧАЛО (WDS), который по сути является приквелом основной истории, рассказанной в первых двух фильмах франшизы. Этот факт и смена актерского состава наверняка повлияют на стартовые сборы проекта, которые, скорее всего, окажутся на уровне первого фильма, вышедшего в 2015 году, и составят 200 млн рублей.

Перезапуск культового слэшера КРИК (CPP) показывает высокий уровень предпродаж, однако стоит учесть, что у фильма сильная фанатская составляющая, поэтому его результаты могут быть несколько ниже, чем нам обещают предпродажные цифры. Результат проекта наверняка будет схож с показателями другого хоррор-ребута прокатчика ПИЛА: СПИРАЛЬ и составит порядка 80 млн рублей за четыре дня проката.

Новый проект культового режиссера Пола Томаса Андерсона ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (UPI) также вызывает сильную заинтересованность у целевой аудитории, которая все же не столь широка, как хотелось бы. Осторожно предположим, что релизу покорятся 10 млн рублей в первый уикенд, что станет лучшим стартом в России для работ знаменитого постановщика.

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12.01.2022 Автор: БК