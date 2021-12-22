Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 декабря

В последний полноценный уикенд года в прокат выходит заключительная часть популярной отечественной франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Основную кассу релиз должен собрать на новогодних праздниках, но и в свой первый уикенд его сборы составят порядка 320 млн рублей. Скорее всего этот результат позволит семейной картине возглавить отечественный прокат, но этому может помешать набравший отличный ход холдовер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR).

После превью-показов, принесших мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) почти 40 млн рублей, анимационный релиз студии Illumination выходит в широкий прокат, где может заработать порядка 180 млн рублей за уикенд. У проекта неплохой уровень предпродаж, но, как и у российского релиза, его основной заработок еще впереди.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря

22.12.2021 Автор: БК