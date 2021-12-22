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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 декабря


«Последний богатырь: Посланник тьмы» может побороться за лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 2000 320 000 000 4 333 108 160 000 -
2 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 1700 300 000 000 4 062 288 176 471 -66
3 ЗВЕРОПОЙ 2 UPI 1800 180 000 000 2 437 373 100 000 -
4 МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ UPI 1500 90 000 000 1 218 687 60 000 -69
  890 000 000 12 051 456  

В последний полноценный уикенд года в прокат выходит заключительная часть популярной отечественной франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Основную кассу релиз должен собрать на новогодних праздниках, но и в свой первый уикенд его сборы составят порядка 320 млн рублей. Скорее всего этот результат позволит семейной картине возглавить отечественный прокат, но этому может помешать набравший отличный ход холдовер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR).

После превью-показов, принесших мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) почти 40 млн рублей, анимационный релиз студии Illumination выходит в широкий прокат, где может заработать порядка 180 млн рублей за уикенд. У проекта неплохой уровень предпродаж, но, как и у российского релиза, его основной заработок еще впереди.

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22.12.2021 Автор: БК