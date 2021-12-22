Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 декабря

«Последний богатырь: Посланник тьмы» может побороться за лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|2000
|320 000 000
|4 333 108
|160 000
|-
|2
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|1700
|300 000 000
|4 062 288
|176 471
|-66
|3
|ЗВЕРОПОЙ 2
|UPI
|1800
|180 000 000
|2 437 373
|100 000
|-
|4
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
|UPI
|1500
|90 000 000
|1 218 687
|60 000
|-69
|890 000 000
|12 051 456
В последний полноценный уикенд года в прокат выходит заключительная часть популярной отечественной франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (WDS). Основную кассу релиз должен собрать на новогодних праздниках, но и в свой первый уикенд его сборы составят порядка 320 млн рублей. Скорее всего этот результат позволит семейной картине возглавить отечественный прокат, но этому может помешать набравший отличный ход холдовер ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR).
После превью-показов, принесших мультфильму ЗВЕРОПОЙ 2 (UPI) почти 40 млн рублей, анимационный релиз студии Illumination выходит в широкий прокат, где может заработать порядка 180 млн рублей за уикенд. У проекта неплохой уровень предпродаж, но, как и у российского релиза, его основной заработок еще впереди.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря
22.12.2021 Автор: БК