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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря


Ожидается один из самых кассовых уикендов года

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 1700 800 000 000 10 832 769 470 588 -
2 МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ UPI 1800 330 000 000 4 468 517 183 333 -
3 ДОМ GUCCI UPI 700 50 000 000 677 048 71 429 -67
4 БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД CPP 1200 22 000 000 297 901 18 333 -69
5 ЕЛКИ 8 MG 1000 20 000 000 270 819 20 000 -
6 ЭНКАНТО WDS 1500 18 000 000 243 737 12 000 -62
  1 240 000 000 16 790 792  

Предстоящий уикенд должен напомнить кинотеатрам о доковидных временах, ведь его общие сборы уйдут далеко за 1 млрд рублей. Лидером недели несомненно станет новый проект киновселенной Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Уровень ажиотажа вокруг релиза и его предпродажи напоминают МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Скорее всего касса фильма за четыре дня проката составит около 800 млн рублей, а с учетом среды, которая считается первым днем проката релиза, и вовсе покорит планку в 1 млрд рублей. 

Вторым крупным релизом уикенда станет новый эпизод культовой франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI). У фильма Ланы Вачовски хороший уровень предпродаж и довольно широкая роспись, но у него есть сильный конкурент, который не позволит рассчитывать на результат принципиально выше 300-350 млн рублей. Впрочем, и эти цифры довольно внушительные, особенно по нынешним временам.

Отечественная новогодняя картина ЕЛКИ 8 (MG) выходит в крайне ограниченный прокат. Все крупные сети отказались брать фильм в свою прокатную сетку, поэтому, учитывая колоссальную конкуренцию со стороны голливудского контента, рискнем предположить, что продюссерский проект Тимура Бекмамбетова сможет освоить лишь порядка 20 млн рублей. 

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15.12.2021 Автор: БК