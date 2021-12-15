Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря

Предстоящий уикенд должен напомнить кинотеатрам о доковидных временах, ведь его общие сборы уйдут далеко за 1 млрд рублей. Лидером недели несомненно станет новый проект киновселенной Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Уровень ажиотажа вокруг релиза и его предпродажи напоминают МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Скорее всего касса фильма за четыре дня проката составит около 800 млн рублей, а с учетом среды, которая считается первым днем проката релиза, и вовсе покорит планку в 1 млрд рублей.

Вторым крупным релизом уикенда станет новый эпизод культовой франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI). У фильма Ланы Вачовски хороший уровень предпродаж и довольно широкая роспись, но у него есть сильный конкурент, который не позволит рассчитывать на результат принципиально выше 300-350 млн рублей. Впрочем, и эти цифры довольно внушительные, особенно по нынешним временам.

Отечественная новогодняя картина ЕЛКИ 8 (MG) выходит в крайне ограниченный прокат. Все крупные сети отказались брать фильм в свою прокатную сетку, поэтому, учитывая колоссальную конкуренцию со стороны голливудского контента, рискнем предположить, что продюссерский проект Тимура Бекмамбетова сможет освоить лишь порядка 20 млн рублей.

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15.12.2021 Автор: БК