Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 декабря

Ожидается один из самых кассовых уикендов года
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|1700
|800 000 000
|10 832 769
|470 588
|-
|2
|МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
|UPI
|1800
|330 000 000
|4 468 517
|183 333
|-
|3
|ДОМ GUCCI
|UPI
|700
|50 000 000
|677 048
|71 429
|-67
|4
|БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД
|CPP
|1200
|22 000 000
|297 901
|18 333
|-69
|5
|ЕЛКИ 8
|MG
|1000
|20 000 000
|270 819
|20 000
|-
|6
|ЭНКАНТО
|WDS
|1500
|18 000 000
|243 737
|12 000
|-62
|1 240 000 000
|16 790 792
Предстоящий уикенд должен напомнить кинотеатрам о доковидных временах, ведь его общие сборы уйдут далеко за 1 млрд рублей. Лидером недели несомненно станет новый проект киновселенной Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR). Уровень ажиотажа вокруг релиза и его предпродажи напоминают МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ. Скорее всего касса фильма за четыре дня проката составит около 800 млн рублей, а с учетом среды, которая считается первым днем проката релиза, и вовсе покорит планку в 1 млрд рублей.
Вторым крупным релизом уикенда станет новый эпизод культовой франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (UPI). У фильма Ланы Вачовски хороший уровень предпродаж и довольно широкая роспись, но у него есть сильный конкурент, который не позволит рассчитывать на результат принципиально выше 300-350 млн рублей. Впрочем, и эти цифры довольно внушительные, особенно по нынешним временам.
Отечественная новогодняя картина ЕЛКИ 8 (MG) выходит в крайне ограниченный прокат. Все крупные сети отказались брать фильм в свою прокатную сетку, поэтому, учитывая колоссальную конкуренцию со стороны голливудского контента, рискнем предположить, что продюссерский проект Тимура Бекмамбетова сможет освоить лишь порядка 20 млн рублей.
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15.12.2021 Автор: БК