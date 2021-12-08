Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 декабря

Несмотря на старт нескольких амбициозных новинок, лидировать в российском кинопрокате продолжит драма Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI). Релиз может показать умеренное падение и заработает приблизительно 120 млн рублей в свой второй уикенд.

Лучшей из новинок должен стать семейный проект БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД (CPP). Картина показала неплохую наработку на превью-сеансах и вполне может освоить около 55 млн рублей за четыре дня полноценного проката.

Мюзикл ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (WDS) претендует на сумму порядка 40 млн рублей. У фильма Стивена Спилберга не самые выдающиеся предпродажи, но с учетом того, что открылись они только в среду во второй половине дня, вполне вероятно, что они не совсем отображают потенциал проекта. Однако стоит отметить, что у фильма не самая широкая роспись, которую дистрибьютор ограничил по своей инициативе, что должно сказаться на стартовых цифрах релиза.

Биографическая драма СПЕНСЕР (BN), напротив, показывает отличный уровень предпродаж, но в данном случае нужно учитывать сильную артовую составляющую проекта и его достаточно ограниченную роспись. Рискнем предположить, что картине Пабло Ларраина за отчетный период покорится около 15 млн рублей.

Рассчитанная в первую очередь на региональную публику отечественная комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД (MG) в нынешней ситуации вряд ли сможет претендовать на кассу свыше 10 млн рублей. Впрочем, подобные проекты частенько приятно удивляют кинотеатры, даже несмотря на низкие предпродажи. Не исключено, что сейчас именно такой случай.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 декабря

08.12.2021 Автор: БК