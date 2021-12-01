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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 декабря


«Дом Gucci» и «Охотники за привидениями: Наследники» возглавят прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОМ GUCCI UPI 1200 230 000 000 3 092 645 191 667 -
2 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ SPPR 1500 150 000 000 2 016 942 100 000 -
3 ЭНКАНТО WDS 1700 68 000 000 914 347 40 000 -46
4 БУМЕРАНГ CRP 1500 40 000 000 537 851 26 667 -
5 ЛЕТЧИК CP 1400 32 000 000 430 281 22 857 -
6 НЕБО CP 1600 22 000 000 295 818 13 750 -41
7 ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» WDS 500 20 000 000 268 926 40 000 -42
8 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ SPPR 1000 18 000 000 242 033 18 000 -63
9 ВЕЧНЫЕ WDS 700 15 000 000 201 694 21 429 -60
10 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ WDS 1400 12 000 000 161 355 8 571 -61
  607 000 000 8 161 893  

Несмотря на то, что лидером по количеству сеансов в первый декабрьский уикенд стал фантастический релиз ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR), его предпродажи свидетельствуют о том, что проект пополнит свою копилку примерно на 150 млн рублей, что может позволить ему занять лишь второе место чарта. Тут стоит отметить, что релиз появился в формате превью-показов в кинотеатрах уже 27 ноября и на данный момент собрал более 40 млн рублей, что также должно немного сбить стартовые цифры.

На вершину пьедестала может взойти байопик Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI). Релиз показывает сумасшедшие цифры предпродаж, судя по которым, он должен заработать за четыре дня проката не менее 230 млн рублей. Возможно, эта планка может оказаться низкой для амбициозного релиза, но его немаленький хронометраж и не очень широкая роспись должны несколько притормозить сборы проекта. 

Сразу два отечественных релиза, военная драма с Петром Федоровым ЛЕТЧИК (CP) и криминальная комедия Петра Буслова БУМЕРАНГ (CRP), претендуют на кассу в районе 30-40 млн рублей. На данный момент предпродажи последнего несколько выше, чем у проекта Рената Давлетьярова, да и более легкий жанр может стать универсальным выбором для зрителя. Поэтому, вероятно, по итогу уикенда он окажется выше конкурента.

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01.12.2021 Автор: БК