Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 декабря

Несмотря на то, что лидером по количеству сеансов в первый декабрьский уикенд стал фантастический релиз ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR), его предпродажи свидетельствуют о том, что проект пополнит свою копилку примерно на 150 млн рублей, что может позволить ему занять лишь второе место чарта. Тут стоит отметить, что релиз появился в формате превью-показов в кинотеатрах уже 27 ноября и на данный момент собрал более 40 млн рублей, что также должно немного сбить стартовые цифры.

На вершину пьедестала может взойти байопик Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI). Релиз показывает сумасшедшие цифры предпродаж, судя по которым, он должен заработать за четыре дня проката не менее 230 млн рублей. Возможно, эта планка может оказаться низкой для амбициозного релиза, но его немаленький хронометраж и не очень широкая роспись должны несколько притормозить сборы проекта.

Сразу два отечественных релиза, военная драма с Петром Федоровым ЛЕТЧИК (CP) и криминальная комедия Петра Буслова БУМЕРАНГ (CRP), претендуют на кассу в районе 30-40 млн рублей. На данный момент предпродажи последнего несколько выше, чем у проекта Рената Давлетьярова, да и более легкий жанр может стать универсальным выбором для зрителя. Поэтому, вероятно, по итогу уикенда он окажется выше конкурента.

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01.12.2021 Автор: БК