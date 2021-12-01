Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 декабря

«Дом Gucci» и «Охотники за привидениями: Наследники» возглавят прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОМ GUCCI
|UPI
|1200
|230 000 000
|3 092 645
|191 667
|-
|2
|ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ
|SPPR
|1500
|150 000 000
|2 016 942
|100 000
|-
|3
|ЭНКАНТО
|WDS
|1700
|68 000 000
|914 347
|40 000
|-46
|4
|БУМЕРАНГ
|CRP
|1500
|40 000 000
|537 851
|26 667
|-
|5
|ЛЕТЧИК
|CP
|1400
|32 000 000
|430 281
|22 857
|-
|6
|НЕБО
|CP
|1600
|22 000 000
|295 818
|13 750
|-41
|7
|ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»
|WDS
|500
|20 000 000
|268 926
|40 000
|-42
|8
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ
|SPPR
|1000
|18 000 000
|242 033
|18 000
|-63
|9
|ВЕЧНЫЕ
|WDS
|700
|15 000 000
|201 694
|21 429
|-60
|10
|ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
|WDS
|1400
|12 000 000
|161 355
|8 571
|-61
|607 000 000
|8 161 893
Несмотря на то, что лидером по количеству сеансов в первый декабрьский уикенд стал фантастический релиз ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ (SPPR), его предпродажи свидетельствуют о том, что проект пополнит свою копилку примерно на 150 млн рублей, что может позволить ему занять лишь второе место чарта. Тут стоит отметить, что релиз появился в формате превью-показов в кинотеатрах уже 27 ноября и на данный момент собрал более 40 млн рублей, что также должно немного сбить стартовые цифры.
На вершину пьедестала может взойти байопик Ридли Скотта ДОМ GUCCI (UPI). Релиз показывает сумасшедшие цифры предпродаж, судя по которым, он должен заработать за четыре дня проката не менее 230 млн рублей. Возможно, эта планка может оказаться низкой для амбициозного релиза, но его немаленький хронометраж и не очень широкая роспись должны несколько притормозить сборы проекта.
Сразу два отечественных релиза, военная драма с Петром Федоровым ЛЕТЧИК (CP) и криминальная комедия Петра Буслова БУМЕРАНГ (CRP), претендуют на кассу в районе 30-40 млн рублей. На данный момент предпродажи последнего несколько выше, чем у проекта Рената Давлетьярова, да и более легкий жанр может стать универсальным выбором для зрителя. Поэтому, вероятно, по итогу уикенда он окажется выше конкурента.
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01.12.2021 Автор: БК