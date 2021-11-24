Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25−28 ноября

Мультфильм «Энканто» может возглавить прокат
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ЭНКАНТО
|WDS
|2000
|120 000 000
|1 647 899
|60 000
|-
|2
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ
|SPPR
|1200
|70 000 000
|961 274
|58 333
|-
|3
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|UPI
|1300
|45 000 000
|617 962
|34 615
|-
|4
|ВЕЧНЫЕ
|WDS
|1500
|44 000 000
|604 230
|29 333
|-51
|5
|ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
|WDS
|1400
|25 000 000
|343 312
|17 857
|-58
|6
|ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»
|WDS
|500
|25 000 000
|343 312
|50 000
|-55
|7
|НЕБО
|CP
|1500
|23 000 000
|315 847
|15 333
|-58
|8
|КОРОЛЬ РИЧАРД
|UPI
|500
|10 000 000
|137 325
|20 000
|-51
|362 000 000
|4 971 162
Все три главные новинки уикенда претендуют на то, чтобы полностью занять пьедестал отечественного кинопроката. Самой амбициозной из них видится мультфильм студии Walt Disney Animation ЭНКАНТО (WDS). Анимационный релиз показывает не самые высокие предпродажи, но скорее всего его стартовые цифры будут схожи с другим проектом прокатчика, мультфильмом ЛУКА, и составят порядка 120 млн рублей.
Ребут популярной франшизы, основанной на одноименной игре, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR) по уровню предпродаж показывает похожие цифры с другим схожим проектом дистрибьютора, снятым по мотивам компьютерной игры, ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Рискнем предположить, что за уикенд он также заработает сумму, близкую к аналогу, — около 70 млн рублей.
Триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) рассчитан на более избирательного зрителя, однако его роспись и уровень событийности должен позволить проекту записать на свой счет за четыре дня проката не менее 45 млн рублей.
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24.11.2021 Автор: БК