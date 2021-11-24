Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25−28 ноября

Все три главные новинки уикенда претендуют на то, чтобы полностью занять пьедестал отечественного кинопроката. Самой амбициозной из них видится мультфильм студии Walt Disney Animation ЭНКАНТО (WDS). Анимационный релиз показывает не самые высокие предпродажи, но скорее всего его стартовые цифры будут схожи с другим проектом прокатчика, мультфильмом ЛУКА, и составят порядка 120 млн рублей.

Ребут популярной франшизы, основанной на одноименной игре, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR) по уровню предпродаж показывает похожие цифры с другим схожим проектом дистрибьютора, снятым по мотивам компьютерной игры, ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Рискнем предположить, что за уикенд он также заработает сумму, близкую к аналогу, — около 70 млн рублей.

Триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) рассчитан на более избирательного зрителя, однако его роспись и уровень событийности должен позволить проекту записать на свой счет за четыре дня проката не менее 45 млн рублей.

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