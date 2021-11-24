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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25−28 ноября


Мультфильм «Энканто» может возглавить прокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ЭНКАНТО WDS 2000 120 000 000 1 647 899 60 000 -
2 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ SPPR 1200 70 000 000 961 274 58 333 -
3 ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО UPI 1300 45 000 000 617 962 34 615 -
4 ВЕЧНЫЕ WDS 1500 44 000 000 604 230 29 333 -51
5 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ WDS 1400 25 000 000 343 312 17 857 -58
6 ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» WDS 500 25 000 000 343 312 50 000 -55
7 НЕБО CP 1500 23 000 000 315 847 15 333 -58
8 КОРОЛЬ РИЧАРД UPI 500 10 000 000 137 325 20 000 -51
  362 000 000 4 971 162  

Все три главные новинки уикенда претендуют на то, чтобы полностью занять пьедестал отечественного кинопроката. Самой амбициозной из них видится мультфильм студии Walt Disney Animation ЭНКАНТО (WDS). Анимационный релиз показывает не самые высокие предпродажи, но скорее всего его стартовые цифры будут схожи с другим проектом прокатчика, мультфильмом ЛУКА, и составят порядка 120 млн рублей.

Ребут популярной франшизы, основанной на одноименной игре, ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (SPPR) по уровню предпродаж показывает похожие цифры с другим схожим проектом дистрибьютора, снятым по мотивам компьютерной игры, ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Рискнем предположить, что за уикенд он также заработает сумму, близкую к аналогу, — около 70 млн рублей.

Триллер ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (UPI) рассчитан на более избирательного зрителя, однако его роспись и уровень событийности должен позволить проекту записать на свой счет за четыре дня проката не менее 45 млн рублей.

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24.11.2021 Автор: БК