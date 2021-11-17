Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18−21 ноября

Сразу шесть новинок этой недели претендуют на попадание в топ-10 уикенда. Очевидным лидером из них кажется новый проект Ридли Скотта, рыцарская драма ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS). У картины неплохие предпродажи, соразмерные со схожей исторической картиной РОБИН ГУД. НАЧАЛО, и почти четверть всех сеансов в кинотеатрах. Такие выходные данные должны позволить фильму заработать порядка 150 млн рублей в свой первый уикенд.

Пожалуй, главный арт-мейнстримный проект года, фильм Уэса Андерсона ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (WDS), показывает невероятные предпродажи в 7 млн рублей, что говорит об ажиотаже среди целевой аудитории проекта. Тем не менее не самая широкая роспись картины и ее очевидная заточенность на взыскательную аудиторию вряд ли позволит ей претендовать на лидерство уикенда. Однако планка в 70 млн рублей кажется вполне достижимой.

Отечественный патриотический релиз НЕБО (CP), судя по предпродажам, вполне может пойти по пути недавней НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ, по крайней мере, на старте проката. Сложно сказать, насколько неплохой уровень предпродаж вылится в такие же сборы, ведь проект явно заточен на регионального зрителя, который сейчас из-за пандемийных ограничений менее активен. Осторожно предположим, что релиз сможет пополнить свою копилку примерно на 28 млн рублей.

Сразу два мультфильма, французский ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ (CP) и российский ПЛЮШЕВЫЙ БУМ (CRP), получили почти одинаковую роспись в самых крупных кинотеатральных сетях и показывают схожие предпродажи. Вероятно, результат уикенда у них будет не сильно отличаться, хотя он вряд ли получится внушительным. Скорее всего за четыре дня проката оба релиза смогут освоить порядка 10 млн рублей.

Биографическая драма об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс КОРОЛЬ РИЧАРД (UPI) не претендует на большую кассу, однако фан-базы Уилла Смита, исполнившего в фильме главную роль, должно хватить минимум на 9 млн рублей за уикенд.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11−14 ноября

17.11.2021 Автор: БК