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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11−14 ноября


Кинокомикс «Вечные» захватит лидерство

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВЕЧНЫЕ WDS 2000 170 000 000 2 377 955 85 000 -
2 КОЩЕЙ. НАЧАЛО CRP 1500 26 000 000 363 687 17 333 16
3 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН WDS 1000 16 000 000 223 808 16 000 -5
4 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 600 13 000 000 181 844 21 667 16
5 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР UPI 700 11 000 000 153 868 15 714 -37
6 ВЕНОМ 2 SPPR 600 10 000 000 139 880 16 667 -27
  246 000 000 3 441 041  

Главной новинкой уикенда и его явным лидером должен стать новый фильм из киновселенной Marvel ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект начал свой прокат в понедельник и за три дня работы уже пополнил свою копилку более чем на 90 млн рублей. Текущий уикенд должен принести ему еще порядка 170 млн. Правда, учитывая новые ограничения по посещению, введенные на большей части территории России, эта цифра может оказаться существенно ниже. 

Остальные новинки показали крайне слабые предпродажи билетов и вряд ли смогут по итогу недели преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.

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10.11.2021 Автор: БК