Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11−14 ноября

Главной новинкой уикенда и его явным лидером должен стать новый фильм из киновселенной Marvel ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект начал свой прокат в понедельник и за три дня работы уже пополнил свою копилку более чем на 90 млн рублей. Текущий уикенд должен принести ему еще порядка 170 млн. Правда, учитывая новые ограничения по посещению, введенные на большей части территории России, эта цифра может оказаться существенно ниже.

Остальные новинки показали крайне слабые предпродажи билетов и вряд ли смогут по итогу недели преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября

10.11.2021 Автор: БК