Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11−14 ноября

Кинокомикс «Вечные» захватит лидерство
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВЕЧНЫЕ
|WDS
|2000
|170 000 000
|2 377 955
|85 000
|-
|2
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|CRP
|1500
|26 000 000
|363 687
|17 333
|16
|3
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
|WDS
|1000
|16 000 000
|223 808
|16 000
|-5
|4
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|UPI
|600
|13 000 000
|181 844
|21 667
|16
|5
|СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
|UPI
|700
|11 000 000
|153 868
|15 714
|-37
|6
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|600
|10 000 000
|139 880
|16 667
|-27
|246 000 000
|3 441 041
Главной новинкой уикенда и его явным лидером должен стать новый фильм из киновселенной Marvel ВЕЧНЫЕ (WDS). Проект начал свой прокат в понедельник и за три дня работы уже пополнил свою копилку более чем на 90 млн рублей. Текущий уикенд должен принести ему еще порядка 170 млн. Правда, учитывая новые ограничения по посещению, введенные на большей части территории России, эта цифра может оказаться существенно ниже.
Остальные новинки показали крайне слабые предпродажи билетов и вряд ли смогут по итогу недели преодолеть планку сборов в 10 млн рублей.
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10.11.2021 Автор: БК