Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября

Анимационный релиз «Кощей. Начало» продолжит лидировать
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|CRP
|1500
|22 000 000
|315 141
|14 667
|-33
|2
|СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
|UPI
|1200
|15 000 000
|214 869
|12 500
|-32
|3
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
|WDS
|1200
|15 000 000
|214 869
|12 500
|-32
|4
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|600
|12 000 000
|171 895
|20 000
|-44
|5
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|UPI
|800
|10 000 000
|143 246
|12 500
|-44
|74 000 000
|1 060 020
В текущий уикенд выход новых релизов в широкий прокат не предвидится. Лидировать продолжит отечественный мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP), а первая пятерка относительно прошлой недели, скорее всего, также не изменится.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября
03.11.2021 Автор: БК