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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября


Анимационный релиз «Кощей. Начало» продолжит лидировать

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОЩЕЙ. НАЧАЛО CRP 1500 22 000 000 315 141 14 667 -33
2 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР UPI 1200 15 000 000 214 869 12 500 -32
3 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН WDS 1200 15 000 000 214 869 12 500 -32
4 ВЕНОМ 2 SPPR 600 12 000 000 171 895 20 000 -44
5 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 800 10 000 000 143 246 12 500 -44
  74 000 000 1 060 020  

В текущий уикенд выход новых релизов в широкий прокат не предвидится. Лидировать продолжит отечественный мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP), а первая пятерка относительно прошлой недели, скорее всего, также не изменится. 

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