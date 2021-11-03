Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4−7 ноября

В текущий уикенд выход новых релизов в широкий прокат не предвидится. Лидировать продолжит отечественный мультфильм КОЩЕЙ. НАЧАЛО (CRP), а первая пятерка относительно прошлой недели, скорее всего, также не изменится.

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