Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября

В лидеры должен выбиться мультфильм «Кощей: начало»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КОЩЕЙ. НАЧАЛО
|CRP
|500
|15 000 000
|211 089
|30 000
|-
|2
|НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
|WDS
|500
|13 000 000
|182 944
|26 000
|-85
|3
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|UPI
|500
|10 000 000
|140 726
|20 000
|-89
|4
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|500
|8 000 000
|112 581
|16 000
|-90
|5
|ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|CP
|500
|8 000 000
|112 581
|16 000
|-
|54 000 000
|759 921
Несмотря на введение локдауна на большей части нашей страны, в прокат выходит несколько новинок, две из которых вполне можно было бы считать релизами широкого проката и в совершенно обычный уикенд. Предположить, как отечественный кинопрокат будет функционировать в ближайшие дни, очень сложно. Но мы посчитаем, что анимационному релизу КОЩЕЙ: НАЧАЛО (CRP) сможет покориться планка в 15 млн рублей, а хоррору ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (СР) благодаря выпавшему на воскресение Хэллоуину удастся записать на свой счет порядка 8 млн. Правда, тут нужно учесть, что даже эти небольшие цифры могут оказаться неподъемными для релизов – очень уж непредсказуема ситуация.
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