Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября

Несмотря на введение локдауна на большей части нашей страны, в прокат выходит несколько новинок, две из которых вполне можно было бы считать релизами широкого проката и в совершенно обычный уикенд. Предположить, как отечественный кинопрокат будет функционировать в ближайшие дни, очень сложно. Но мы посчитаем, что анимационному релизу КОЩЕЙ: НАЧАЛО (CRP) сможет покориться планка в 15 млн рублей, а хоррору ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (СР) благодаря выпавшему на воскресение Хэллоуину удастся записать на свой счет порядка 8 млн. Правда, тут нужно учесть, что даже эти небольшие цифры могут оказаться неподъемными для релизов – очень уж непредсказуема ситуация.

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27.10.2021 Автор: БК