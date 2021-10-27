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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28−31 октября


В лидеры должен выбиться мультфильм «Кощей: начало»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КОЩЕЙ. НАЧАЛО CRP 500 15 000 000 211 089 30 000 -
2 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН WDS 500 13 000 000 182 944 26 000 -85
3 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 500 10 000 000 140 726 20 000 -89
4 ВЕНОМ 2 SPPR 500 8 000 000 112 581 16 000 -90
5 ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН CP 500 8 000 000 112 581 16 000 -
  54 000 000 759 921  

Несмотря на введение локдауна на большей части нашей страны, в прокат выходит несколько новинок, две из которых вполне можно было бы считать релизами широкого проката и в совершенно обычный уикенд. Предположить, как отечественный кинопрокат будет функционировать в ближайшие дни, очень сложно. Но мы посчитаем, что анимационному релизу КОЩЕЙ: НАЧАЛО (CRP) сможет покориться планка в 15 млн рублей, а хоррору ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН (СР) благодаря выпавшему на воскресение Хэллоуину удастся записать на свой счет порядка 8 млн. Правда, тут нужно учесть, что даже эти небольшие цифры могут оказаться неподъемными для релизов – очень уж непредсказуема ситуация. 

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