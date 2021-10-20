Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21−24 октября

В связи с обострившейся ситуацией вокруг эпидемии коронавируса все новинки уикенда показали более низкий уровень предпродаж, чем от них можно было бы ожидать. Сложно однозначно сказать, скажется ли это на итоговых цифрах уикенда. Будем исходить из тезиса, что если и скажется, то не критично.

Главной новинкой недели обещает стать анимационная работа НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), которой все же придется побороться за целевую аудиторию с СЕМЕЙКОЙ АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), не полностью выработавшей свой потенциал. Осторожно предположим, что мультфильму покорится цифра в размере 90 млн рублей.

Слэшер ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI) по предпродажам сильно уступает предыдущему фильму франшизы, да и пиратская копия, появившаяся в сети неделю назад, создала проекту не самый радужный "сарафан". Тем не менее, сила бренда не должна позволить картина заработать менее 60 млн рублей за четыре дня проката.

Порядка 50 млн рублей должна записать на свой счет отечественная комедия ДРАКУЛОВ (СР). У проекта ярко выраженная заточенность на региональную публику, где главная заезда фильма Михаил Галустян еще пользуется большой популярностью.

Еще две новинки также должны попасть в топ-10 уикенда. Биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) привлекает, в первую очередь, исполнителем главной роли Бенедиктом Камбэрбетчем, который очень любим в нашей стране. Это должно ему позволить пополнить свой кошелек к вечеру воскресенья примерно на 22 млн рублей. Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) также должен выступить на уровне предыдущего фильма режиссера Джо Карнахана ДЕНЬ КУРКА и заработать около 18 млн рублей.

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20.10.2021 Автор: БК