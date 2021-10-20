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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21−24 октября


Борьба между релизами будет плотной

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕИСПРАВИМЫЙ РОН WDS 1500 90 000 000 1 252 435 60 000 -
2 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР UPI 1500 70 000 000 974 116 46 667 -57
3 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 1600 68 000 000 946 284 42 500 -59
4 ВЕНОМ 2 SPPR 1600 66 000 000 918 453 41 250 -60
5 ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ UPI 1200 60 000 000 834 957 50 000 -
6 ДРАКУЛОВ CP 1400 50 000 000 695 797 35 714 -
7 ДЮНА UPI 500 26 000 000 361 815 52 000 -37
8 КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА VLG 500 22 000 000 306 151 44 000 -
9 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП MG 1300 18 000 000 250 487 13 846 -
  470 000 000 6 540 495  

В связи с обострившейся ситуацией вокруг эпидемии коронавируса все новинки уикенда показали более низкий уровень предпродаж, чем от них можно было бы ожидать. Сложно однозначно сказать, скажется ли это на итоговых цифрах уикенда. Будем исходить из тезиса, что если и скажется, то не критично.

Главной новинкой недели обещает стать анимационная работа НЕИСПРАВИМЫЙ РОН (WDS), которой все же придется побороться за целевую аудиторию с СЕМЕЙКОЙ АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), не полностью выработавшей свой потенциал. Осторожно предположим, что мультфильму покорится цифра в размере 90 млн рублей.

Слэшер ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI) по предпродажам сильно уступает предыдущему фильму франшизы, да и пиратская копия, появившаяся в сети неделю назад, создала проекту не самый радужный "сарафан". Тем не менее, сила бренда не должна позволить картина заработать менее 60 млн рублей за четыре дня проката.

Порядка 50 млн рублей должна записать на свой счет отечественная комедия ДРАКУЛОВ (СР). У проекта ярко выраженная заточенность на региональную публику, где главная заезда фильма Михаил Галустян еще пользуется большой популярностью.

Еще две новинки также должны попасть в топ-10 уикенда. Биографическая драма КОШАЧЬИ МИРЫ ЛУИСА УЭЙНА (VLG) привлекает, в первую очередь, исполнителем главной роли Бенедиктом Камбэрбетчем, который очень любим в нашей стране. Это должно ему позволить пополнить свой кошелек к вечеру воскресенья примерно на 22 млн рублей. Боевик ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (MG) также должен выступить на уровне предыдущего фильма режиссера Джо Карнахана ДЕНЬ КУРКА и заработать около 18 млн рублей.

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20.10.2021 Автор: БК