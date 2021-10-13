Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14−17 октября

Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР
|UPI
|2000
|200 000 000
|2 755 960
|100 000
|-
|2
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|UPI
|1700
|120 000 000
|1 653 576
|70 588
|-63
|3
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|1600
|120 000 000
|1 653 576
|75 000
|-64
|4
|ДЮНА
|UPI
|1200
|25 000 000
|344 495
|20 833
|-53
|5
|ИСЧЕЗНУВШИЙ
|EXP
|1000
|18 000 000
|248 036
|18 000
|-
|6
|ЭЙФЕЛЬ
|VLG
|500
|10 000 000
|137 798
|20 000
|-
|493 000 000
|6 793 441
После недели в формате превью-показов в широкий прокат выйдет мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), который должен выбиться в лидеры уикенда. Анимационный проект показал отличную среднюю заполняемость в прошедшие выходные, что настраивает на положительный лад относительно его оценки. Правда, не стоит забывать, что на его счету уже порядка 90 млн рублей, что явно уменьшит зрительский наплыв в эти выходные. В любом случае, старт в районе 200 млн рублей кажется для релиза вполне посильной задачей.
Среди остальных новинок уикенда можно выделить триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP) и историческую мелодраму ЭЙФЕЛЬ (VLG), рассчитанные на более узкие целевые аудитории, но способные заработать за четыре дня проката 18 млн и 10 млн рублей соответственно.
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