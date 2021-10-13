Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14−17 октября

После недели в формате превью-показов в широкий прокат выйдет мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), который должен выбиться в лидеры уикенда. Анимационный проект показал отличную среднюю заполняемость в прошедшие выходные, что настраивает на положительный лад относительно его оценки. Правда, не стоит забывать, что на его счету уже порядка 90 млн рублей, что явно уменьшит зрительский наплыв в эти выходные. В любом случае, старт в районе 200 млн рублей кажется для релиза вполне посильной задачей.

Среди остальных новинок уикенда можно выделить триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP) и историческую мелодраму ЭЙФЕЛЬ (VLG), рассчитанные на более узкие целевые аудитории, но способные заработать за четыре дня проката 18 млн и 10 млн рублей соответственно.

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