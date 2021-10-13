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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14−17 октября


Лучшей новинкой должен стать мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР UPI 2000 200 000 000 2 755 960 100 000 -
2 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 1700 120 000 000 1 653 576 70 588 -63
3 ВЕНОМ 2 SPPR 1600 120 000 000 1 653 576 75 000 -64
4 ДЮНА UPI 1200 25 000 000 344 495 20 833 -53
5 ИСЧЕЗНУВШИЙ EXP 1000 18 000 000 248 036 18 000 -
6 ЭЙФЕЛЬ VLG 500 10 000 000 137 798 20 000 -
  493 000 000 6 793 441  

После недели в формате превью-показов в широкий прокат выйдет мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР (UPI), который должен выбиться в лидеры уикенда. Анимационный проект показал отличную среднюю заполняемость в прошедшие выходные, что настраивает на положительный лад относительно его оценки. Правда, не стоит забывать, что на его счету уже порядка 90 млн рублей, что явно уменьшит зрительский наплыв в эти выходные. В любом случае, старт в районе 200 млн рублей кажется для релиза вполне посильной задачей. 

Среди остальных новинок уикенда можно выделить триллер ИСЧЕЗНУВШИЙ (EXP) и историческую мелодраму ЭЙФЕЛЬ (VLG), рассчитанные на более узкие целевые аудитории, но способные заработать за четыре дня проката 18 млн и 10 млн рублей соответственно. 

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