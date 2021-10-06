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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7−10 ноября


В лидеры выбьется «Не время умирать»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ UPI 1800 450 000 000 6 200 909 250 000 -
2 ВЕНОМ 2 SPPR 1600 340 000 000 4 685 132 212 500 -66
3 ДЮНА UPI 1500 45 000 000 620 091 30 000 -66
4 MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CPP 1500 13 000 000 179 137 8 667 -48
5 БОСС-МОЛОКОСОС 2 UPI 500 10 000 000 137 798 20 000 -39
  858 000 000 11 823 067  

Второй уикенд подряд только одна новинка претендует на большую кассу в течение уикенда, зато и в этот раз она рассчитывает на лидерские позиции. Приключенческий боевик о похождениях агента 007 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) замахнулся на результат в районе 450 млн рублей за четыре дня проката. У новинки достаточно высокие ожидания и предпродажи, но очень сильный холдовер в лице ВЕНОМА 2 (SPPR) и большой хронометраж, который ограничит количество сеансов, что вряд ли позволит ей добиться принципиально большего результата.

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