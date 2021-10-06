Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7−10 ноября

Второй уикенд подряд только одна новинка претендует на большую кассу в течение уикенда, зато и в этот раз она рассчитывает на лидерские позиции. Приключенческий боевик о похождениях агента 007 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) замахнулся на результат в районе 450 млн рублей за четыре дня проката. У новинки достаточно высокие ожидания и предпродажи, но очень сильный холдовер в лице ВЕНОМА 2 (SPPR) и большой хронометраж, который ограничит количество сеансов, что вряд ли позволит ей добиться принципиально большего результата.

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06.10.2021 Автор: БК