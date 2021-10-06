Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7−10 ноября

В лидеры выбьется «Не время умирать»
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
|UPI
|1800
|450 000 000
|6 200 909
|250 000
|-
|2
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|1600
|340 000 000
|4 685 132
|212 500
|-66
|3
|ДЮНА
|UPI
|1500
|45 000 000
|620 091
|30 000
|-66
|4
|MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|CPP
|1500
|13 000 000
|179 137
|8 667
|-48
|5
|БОСС-МОЛОКОСОС 2
|UPI
|500
|10 000 000
|137 798
|20 000
|-39
|858 000 000
|11 823 067
Второй уикенд подряд только одна новинка претендует на большую кассу в течение уикенда, зато и в этот раз она рассчитывает на лидерские позиции. Приключенческий боевик о похождениях агента 007 НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ (UPI) замахнулся на результат в районе 450 млн рублей за четыре дня проката. У новинки достаточно высокие ожидания и предпродажи, но очень сильный холдовер в лице ВЕНОМА 2 (SPPR) и большой хронометраж, который ограничит количество сеансов, что вряд ли позволит ей добиться принципиально большего результата.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 сентября − 3 октября
06.10.2021 Автор: БК